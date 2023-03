A- A+

Cerimônia Wellington Dias puxa oração no Planalto e agradece por aprovação de PEC para o Bolsa Família Wellington Dias puxa oração no Planalto e agradece por aprovação de PEC para o Bolsa Família; veja o vídeo

O ministro do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Wellington Dias (PT), fez uma oração no Palácio do Planalto nesta quinta-feira (2) durante a cerimônia de relançamento do Bolsa Família. O ex-governador do Piauí agradeceu a Deus e ao Congresso Nacional pelo orçamento garantido por meio da PEC da Transição, que permitiu a manutenção do programa e o pagamento de R$ 600 aos beneficiários.

No evento, o ministro pediu que os presentes se levantassem e dessem as mãos e fez agradecimentos:

— Sei que tem pessoas de vários credos aqui, mas queria que a gente pudesse agradecer a Deus por nos iluminar para essa caminhada que não é um desafio pequeno. Que Ele abençoe o senhor, presidente Lula, a sua equipe e o Congresso Nacional - a quem somos gratos - que aprovou uma PEC. Quero agradecer a cada parlamentar por nos permitirem ter um orçamento em condições neste momento aqui hoje — destacou o piauiense.

Após rezar um Pai Nosso com os convidados, Dias pediu que o público repetisse suas palavras em coro:

— Eu, a partir de hoje, vou me juntar com milhões de brasileiros e brasileiras. E juntos, novamente, com o presidente Lula, vamos tirar o Brasil do mapa da fome e da insegurança alimentar e nutricional. De mãos dadas vamos dar as mãos a quem mais precisa. E ninguém larga a mão de ninguém!

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou nesta quinta-feira a medida provisória (MP) que recria o Bolsa Família, no lugar do Auxílio Brasil, instituído durante o governo Jair Bolsonaro. Todas as famílias beneficiárias receberão um valor mínimo de R$ 600 e serão criados dois benefícios complementares, direcionados para crianças de até seis anos e jovens e gestantes. O governo também reajustou o valor da linha de pobreza para R$ 218, o que vai permitir que mais famílias sejam incorporadas ao programa.

