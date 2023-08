A- A+

reforma ministerial Wellington Dias rejeita divisão de ministério para atender ao Centrão: 'sistemas só funcionam juntos Lula se reúne nesta quarta-feira com os líderes do governo e Alexandre Padilha para discutir rumos da reforma ministerial

Sob risco de ter a pasta que comanda dividida para atender ao Centrão, o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, defendeu nesta quarta-feira mantê-la no atual formato. O PP mira a pasta comandada por Dias e uma das possibilidades avaliadas pelo Palácio do Planalto é dividir o ministério em dois: manter Bolsa Família e programa de combate à fome com Dias e ceder a área de assistência social aos novos aliados. Dias rejeita a ideia.

— O alicerce de tudo são os sistemas, está na Constituição, está na lei orgânica da assistência social. O alicerce é um sistema e uma rede, são dois sistemas: o Sistema Único da Assistência Social (Suas) e o Sistema da Segurança Alimentar e Nutricional (Sisan). De um lado, redução da fome e, de outro, redução da pobreza, só funciona juntos. Não existe Bolsa Família sem Cadastro Único, não existe Cadastro Único sem o CRAS, sem as redes — argumenta o ministro.

Lula se reúne nesta quarta-feira com os líderes do governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), no Senado, Jaques Wagner (PT-BA) e com o Alexandre Padilha (Relações Institucionais) para discutir rumos da reforma. Embora tenha anunciado na terça-feira criação do Ministério de Pequenas e Médias Empresas, Lula vem adiando o desfecho da reforma ministerial há quase dois meses. Lula viaja para o Nordeste nesta quinta e retorna na sexta-feira.

Comandado por Ciro Nogueira, adversário político de Dias no Piauí, o PP indicou o deputado André Fufuca (PP-AM) para assumir um posto no primeiro escalão do governo. A legenda reivindica um ministério robusto, com capilaridade de entregas políticas pelo país e possibilidade de ser receber emendas parlamentares.

Wellington Dias e Lula estiveram juntos em outra agenda, antes de Lula viajar para África. Nesta conversa, Lula, de acordo com o ministro, o presidente negou que haveria divisão no ministério:

— Numa outra reunião ele (Lula) tinha me dito que não há nenhuma lógica sobre divisão.

Questionado pelo Globo se a posição havia sido reforçada pelo presidente nesta semana, Dias disse que a conversas com Lula nos últimos dias se restringiam ao programa Brasil Sem Fome. Pela manhã, o ministro esteve com Lula e os ministros Rui Costa (Casa Civil) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais) em uma reunião no Palácio do Planalto.

De acordo com ministro, a conversa foi para apresentar dados e informações para a elaboração da fala de Lula durante o lançamento do programa Brasil Sem Fome, uma atualização do Fome Zero, que ocorrerá amanhã no Piauí, estado de Dias.

Veja também

STF PT divulga documento com crítica velada a Zanin