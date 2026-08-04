Ter, 04 de Agosto

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalterça04/08/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Justiça

Weverton Rocha diz que movimentações da família têm origem em atividades empresariais

PF investiga suposta rede de lavagem de dinheiro usada por senador e advogado com postos de combustível e agro

Reportar Erro
Senador Weverton Rocha afirmou que todas as movimentações financeiras mencionadas na investigação "são frutos de atividades profissionais e empresariais"Senador Weverton Rocha afirmou que todas as movimentações financeiras mencionadas na investigação "são frutos de atividades profissionais e empresariais" - Foto: Lula Marques/ Agência Brasil

O senador Weverton Rocha (PDT-MA) afirmou nesta terça-feira que recebe "com tranquilidade" a operação da Polícia Federal que cumpriu mandados de busca e apreensão contra familiares e pessoas ligadas a ele no âmbito de uma investigação sobre suspeitas de lavagem de dinheiro relacionada às fraudes em descontos indevidos de aposentados e pensionistas do INSS.

Em vídeo divulgado após a ação, o parlamentar afirmou que, embora não tenha sido alvo direto da operação, esperava sofrer "ataques e perseguições" em razão de sua candidatura ao Senado e de suas posições políticas.

Leia também

• Quem é Weverton Rocha, senador alvo de operação da PF em investigação sobre fraude no INSS

• Mulher de Weverton Rocha recebeu R$ 11 milhões de empresas ligadas a advogado alvo de operação da PF

• PF investiga suposta rede de lavagem de dinheiro usada por Weverton Rocha e advogado

— Apesar da minha indignação, recebo essa operação com a tranquilidade que me é possível, pois nada tenho a esconder — disse.

Weverton afirmou que todas as movimentações financeiras mencionadas na investigação "são frutos de atividades profissionais e empresariais" e que foram "devidamente declaradas à Receita Federal".

O senador também destacou que o Ministério Público Federal (MPF) se manifestou contra o cumprimento das buscas e apreensões.

— Sabia que, com a minha candidatura ao Senado e minhas posições políticas, eu sofreria ataques e perseguições. Por isso, não fiquei surpreso com a nova operação da PF. Só não esperava que eles fossem tão longe ao envolver minha família e até apoiadores políticos — declarou.

A Polícia Federal realizou nesta terça-feira uma operação que mira o senador Weverton Rocha (PDT-MA) em uma investigação sobre suspeitas de lavagem de dinheiro no âmbito da operação que apura fraudes em descontos indevidos de aposentados e pensionistas do INSS. O parlamentar não é alvo direto, mas sua esposa, filha e duas irmãs, sim.

Ao todo, os agentes cumprem 18 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal Federal (STF), no Distrito Federal e no Maranhão. Também foi alvo o advogado Willer Tomaz.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter