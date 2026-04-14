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Política Wolney mostra autonomia e prestígio com Lula O ministro da Previdência Social emplacou a primeira pessoa com o seu DNA no ministério, a nova presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Ana Cristina Silveira

Após a decisão de permanecer no Ministério da Previdência Social, renunciando a uma candidatura a deputado federal, a pedido do próprio presidente Lula (PT), o ministro Wolney Queiroz (PDT) vem consolidando espaço político e administrativo à frente da pasta. Nesta segunda-feira (13), emplacou a primeira pessoa com o seu DNA no ministério, a nova presidente do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), Ana Cristina Silveira.

A escolha de Ana reforça o movimento de Wolney de montar uma equipe própria dentro da estrutura do ministério, com quadros técnicos alinhados às diretrizes da atual gestão. O principal foco da nova gestão do INSS passa a ser a redução da fila de benefícios e a reorganização interna do órgão.

A saída do ex-presidente Gilberto Waller foi influenciada tanto por conflitos com o ministro quanto pela avaliação de que sua gestão não conseguiu enfrentar de forma eficaz o problema da fila de concessão de benefícios, considerada um dos principais gargalos da Previdência.

Além das mudanças no comando do INSS, a gestão de Wolney Queiroz também tem sido marcada por ações voltadas ao aumento da produtividade e à redução da fila de benefícios, principal meta estabelecida pelo governo federal para a área. Dados recentes indicam que o estoque de pedidos em análise caiu de 3,1 milhões para 2,7 milhões em março, resultado atribuído a medidas de reforço operacional, como mutirões, ampliação de atendimentos e reorganização de fluxos internos.

Wolney tem defendido a necessidade de "mudar o ritmo" da autarquia, com foco na eficiência e melhoria do atendimento ao cidadão, consolidando uma agenda centrada na entrega de resultados concretos na Previdência Social. Com as mudanças, ele reforça sua influência na condução da pasta e busca consolidar uma gestão focada em resultados administrativos.

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