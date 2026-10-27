A- A+

DIPLOMACIA Xi Jinping parabeniza Lula pela reeleição e propõe acelerar parceria estratégica China-Brasil Pequim já havia reconhecido o resultado da eleição brasileira na segunda-feira (26)

O presidente da China, Xi Jinping, enviou nesta terça-feira, 27, uma mensagem ao presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para parabenizá-lo pela reeleição e defender o aprofundamento da parceria estratégica entre os dois países, segundo comunicado divulgado pelo governo chinês. Xi destacou as contribuições de Lula para o desenvolvimento das relações bilaterais e afirmou que ambos mantiveram comunicação estreita nos últimos anos.

Segundo o líder chinês, a cooperação ganhou maior relevância global, estratégica e de longo prazo, tornando-se um "exemplo de solidariedade e cooperação entre os países do Sul Global".

O presidente chinês disse ainda que pretende trabalhar com Lula para elevar a novos patamares a construção de uma "comunidade de futuro compartilhado China-Brasil" e ampliar a cooperação estratégica abrangente, em benefício das populações dos dois países.

Pequim já havia reconhecido o resultado da eleição brasileira na segunda-feira. Na ocasião, o porta-voz da chancelaria, Guo Jiakun, afirmou que a China respeita a "escolha do povo brasileiro", ao ser questionado sobre a contestação do resultado por Flávio Bolsonaro (PL), adversário de Lula na disputa presidencial.

O vice-presidente chinês, Han Zheng, também enviou mensagem de congratulações ao vice-presidente reeleito Geraldo Alckmin.

Veja também