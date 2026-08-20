Xico Sá revela que PC Farias teria comprado até seus investigadores

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O bombástico livro "O Tesoureiro: o esquema de corrupção, a fuga espetacular e a morte de PC Farias", do jornalista cearense Xico Sá, será lançado em setembro e promete muitas revelações dos bastidores do poder em Brasília. Em entrevista ao podcast "Direto de Brasília", o autor falou sobre as dúvidas geradas desde a morte do ex-todo-poderoso do Governo Collor, que completou três décadas, e ressaltou que a figura de PC Farias contribuía com essas incertezas.

“Creio que tudo leva a crer que a tese mais correta é que foi uma armação entre a polícia e a política, para encobrir uma grande queima de arquivo. Antes houve a morte da Elma Farias (esposa de PC, aos 44 anos, vítima de edema pulmonar agudo e insuficiência cardíaca, em 1994), que também é coberta por uma névoa de suspeita. A forma como foi iniciada a investigação, com queima do colchão em que PC e sua namorada dormiam, a cena do crime foi totalmente adulterada. Então não dá pra confiar no que foi apurado naquele momento. Parecia que estava todo mundo correndo para resolver logo uma versão de que teria sido um crime passional. Inclusive a família”, detalhou Xico Sá.

PC Farias foi encontrado morto em 23 de junho de 1996, na praia de Guaxuma, em Maceió, capital de Alagoas, junto com a então namorada Suzana Marcolino. Xico Sá o coloca como “muito além” de apenas tesoureiro do ex-presidente Fernando Collor de Mello. “No livro eu conto coisas novas, entre elas que parte da Polícia Federal estava na mão do PC. Mas o mais aprofundado é como se deu a sociedade entre ele e Collor. Era uma sociedade, não era colaboração eventual ou dinheiro do PC que pingou na mão do Collor. A montagem era de uma sociedade, e essa é a grande história, fora as aventuras, coisas engraçadas, trapalhadas. A grande história é como se deu e se montou essa sociedade entre PC e Collor”, destaca.

“Inclusive mostro que, além do Fiat Elba, PC deu uma Mercedes ao Collor. O Fiat Elba entrou no folclore, mas havia coisa infinitamente maior e que não entrou no radar da Polícia Federal, nem da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito), nem da imprensa na época. Também mostramos um racha medonho, que até parece com o tempo que vivemos hoje. Parte da Polícia Federal estava procurando PC e parte era comprada por ele. O delegado Edson Oliveira, que era chefe da Interpol no Brasil, estava na folha de pagamento do PC Farias. Ele dava entrevistas, fingia que estava procurando PC, e na verdade estava na mão do PC (risos). Ele avisava onde a Polícia e a Interpol iriam passar. Tem um bocado de coisa nova que se soma a essa história fantástica da política brasileira”, concluiu Xico Sá.

Para o autor, um episódio é considerado como o mais especial. “O capítulo que mais me diverti escrevendo é o da fuga de PC Farias do Brasil, em 1993. É espetacular. Ele raspa o bigode, bota peruca e sai escondido de Maceió rumo a uma fazenda em Pernambuco. Ele contrata um grupo especializado em fugas de criminosos, traficantes, de quem está necessitado na América Latina, chefiado por um chileno. Parte em um teco-teco do Sertão de Pernambuco, passa pelo Paraguai e chega na Argentina, onde fica nos primeiros dias e vai para Londres, que é quando descubro o paradeiro dele, em outubro de 1993. Essa largada é muito interessante, consegue ser engraçada. Os detalhes da fuga são completamente inéditos, ninguém sabia de nada até o momento. E a combinação com o delegado da Interpol, Edson Oliveira, que estava na mão do PC. Esse é o grande capítulo do livro”, descreve Xico Sá.

Ele relembrou que foi o primeiro jornalista a divulgar o paradeiro de PC Farias em Londres, pela Folha de São Paulo, um dia antes da famosa entrevista do ex-tesoureiro com Roberto Cabrini ser exibida no Jornal Nacional da TV Globo. “Cabrini fez uma coisa muito importante, que foi a primeira entrevista com PC Farias, no dia seguinte à revelação na Folha de São Paulo. Foi uma das reportagens de maior audiência da TV Globo, uma revelação espetacular do PC contando sobre a fuga. Mas a revelação do paradeiro dele foi esse humilde repórter do Ceará aqui que fez (risos)”, completou.

Xico Sá também revelou outros bastidores, como o destino do famoso Morcego Negro, avião utilizado por PC Farias desde a campanha presidencial de 1989. “O avião era comprado em sistema de leasing dos ‘testas de ferro’ de PC em Miami. Depois da morte dele, em 1996, o Morcego Negro voltou para a mão dessas pessoas, desse grupo inclusive chamado de Miami Leasing”, concluiu.

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