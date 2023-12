A- A+

brasil Xingamentos, dedo no rosto e "te enfio a mão na cara": relembre os barracos na política em 2023 Deputados e senadores protagonizaram embates dentro e fora do Parlamento; veja os sete mais marcantes

A divergência entre ideias e lados do espectro político elevou a temperatura em diversos momentos de 2023 e resultou em verdadeiras brigas. Deputados da base e da oposição e, até mesmo, políticos da mesma família trocaram farpas, xingamentos e até mesmo empurrões. Relembre sete barracos que marcaram este ano:

"Te enfio a mão na cara"

Em abril deste ano, Eduardo Bolsonaro (PL-SP) "partiu para cima" de Dionilso Marcon (PT-RS) após o petista ter se referido a facada sofrida por seu pai, Jair Bolsonaro, nas eleições de 2018 enquanto "fakeada". Eduardo levantou da cadeira e precisou ser contido pelos colegas.

"Queria me tirar do sério? Conseguiu. Decoro? Olha o que este veado está falando aqui! Não houve sangue? Desde quando a faca foi fake? Vocês tentaram matar o meu pai e agora querem me tirar do sério. Te enfio a mão na cara e perco o mandato com dignidade, seu filho da puta. Tá achando que está na internet?"

Cheiro no pescoço

Também em abril, a deputada federal Júlia Zanatta (PL-SC) acusou o Márcio Jerry (PCdoB-MA), de assédio. A parlamentar publicou nas suas redes sociais imagens. Durante esta aproximação, que terminou arquivada pelo Conselho de Ética, Zanatta discutia com Lidice da Mata (PSB-BA), que reclamava da abordagem de parlamentares bolsonaristas.

"Eu não vou aceitar que deputado homem nenhum venha me dizer para eu ficar calma" bradou ela, quando Zanatta se levantou e pediu para ela ficar calma.

"Fica calma. Mulher pode dizer? Fica calma" afirmou a deputada do PL.

'Vai tomar no...'

Em abril deste ano, uma audiência com o ministro da Justiça Flávio Dino na Comissão de Segurança Pública resultou em confusão entre Carla Zambelli (PL-SP) e Duarte Júnior (PSB-MA). Isto porque a bolsonarista mandou o aliado de Dino "tomar no...".

Em outubro, os dois voltaram a discutir em outra audiência de Dino na Câmara. Na ocasião, Zambelli brincou que Duarte Júnior estaria "apaixonado" por ela e o parlamentar rebateu: "Tenho bom gosto".

Janones e Evair de Melo

No final de setembro, durante audiência do ministro Silvio Almeida (Direitos Humanos) na Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara dos Deputados, André Janones (Avante-MG) mandou Filipe Barros (PL-PR) "calar a boca".

Os dois parlamentares começaram a discutir, até que Evair de Melo (PP-ES) entra no embate e empurra Janones. A sessão foi suspensa por cinco minutos e a briga foi apartada pela Polícia Legislativa.

Briga entre irmãos

Em outubro deste ano, um encontro do PDT no Rio de Janeiro terminou em confusão entre o senador Cid Gomes e o seu irmão, o ex-ministro Ciro Gomes. Por discordarem dos rumos partidários, os dois se levantaram da cadeira e iniciaram uma discussão acalorada, com direito a gritos e dedo no rosto.

Abatido, Ciro deixou o encontro antes do término. Ao Globo, ele admitiu os problemas com Cid Gomes:

"A reunião foi muito ruim, e o clima com meu irmão é o pior possível."

Foto com Dino

Já em dezembro, uma fotografia do senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) cumprimentando o ministro escolhido para o STF Flávio Dino foi motivo de briga entre o ex-vice de Bolsonaro e o deputado federal Gilvan da Federal (PL-ES).

Após a sabatina do aliado de Lula, o deputado publicou em suas redes sociais o registro, o que não agradou Mourão que foi tirar satisfação presencialmente.

"Você não me conhece, deveria ter vindo falar comigo" disse o senador. O parlamentar afirmou que, por ter sido vice de Bolsonaro, Mourão não deveria "olhar na cara" de Dino.

Vice-presidente do PT e tapa na cara

Pouco antes do recesso, no dia 20 de dezembro, o vice-presidente do PT Washington Quaquá se irritou durante a sessão que oficializava a promulgação da reforma tributária. Com a presença de Lula (PT) no Congresso Nacional, parlamentares da oposição começaram a gritar "Lula ladrão, seu lugar é na prisão". Diante disso, Quaquá deu um tapa no rosto de Messias Donato (PP-ES).

