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Eleições 2026 Youtuber Davy Jones diz que 'não autorizou' uso de voz e imagem em vídeo de campanha de Zema O youtuber faz referência a um vídeo que simula um jogo de videogame ao estilo de corrida de kart, em que Zema aparece pilotando com uma faixa presidencial

O youtuber Davy Jones publicou um vídeo neste domingo (27) em que afirma não ter dado autorização para o uso de sua voz e imagem para um personagem usado em animação divulgada pela campanha de Romeu Zema (Novo), candidato a presidente.

"Queria deixar claro para quem ficou confuso: um certo candidato político utilizou minha aparência e minha voz para fazer um vídeo de campanha eleitoral. Obviamente, não autorizei nada disso. Mandei para os advogados", afirmou Jones.

"No perfil do candidato nem tem mais [o vídeo], mas é óbvio que já foi repercutido. Eu nunca autorizei nada disso. Qualquer coisa que você ver de qualquer partido político utilizando coisa minha, eu não autorizei", prosseguiu.

O Estadão buscou contato com a campanha de Romeu Zema a respeito do posicionamento de Davy Jones sobre o vídeo na noite deste domingo (27) mas não obteve retorno até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto para manifestação.

Entenda o vídeo de Zema a que Davy Jones se refere

O youtuber faz referência a um vídeo que simula um jogo de videogame ao estilo de corrida de kart, em que Zema aparece pilotando com uma faixa presidencial, enquanto outros nomes conhecidos da política são expostos de forma jocosa.

Feita aparentemente com uso de ferramentas de inteligência artificial (IA), a produção simula texturas de fantoches de pano aos personagens. Também há a presença de um "react" de um boneco com aparência e voz muito similares a Davy Jones.

No vídeo, o personagem diz frases como: "Olha aqui, eu fui o primeiro a jogar. Mas já me ligaram dizendo que não posso contar nada, tá? Mas que se f***! Corrida 'Chega de Intocáveis'. O gráfico tá uma bosta, mas o que vale é a diversão" e "Quatro pistas. Onze togas. 24 intocáveis. Nenhum freio constitucional "

Entre a lista de personagens jogáveis, o vídeo mostra Zema e seu vice (Eduardo Girão), os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), o procurador-geral da República, Paulo Gonet, o presidente Luis Inácio Lula da Silva, sua esposa, Janja da Silva, seu filho, Lulinha, e o banqueiro Daniel Vorcaro.

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