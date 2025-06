Youtuber encontra localização de Carla Zambelli com habilidades adquiridas em jogo de navegador

A- A+

O youtuber João Pascoal revelou a localização de Carla Zambelli (PL-SP) na última quarta-feira (4) após utilizar conhecimentos adquiridos no jogo Geoguessr. Na postagem publicada nas redes sociais, o criador de conteúdo divulgou as coordenadas da suposta localização da parlamentar.

João Pascoal é do Rio de Janeiro e tem um perfil chamado Geo Pasch que promove conteúdo sobre Geoguessr. Trata-se de um jogo para navegadores em que os jogadores precisam adivinhar sua localização através de imagens do Google Street View. Com essas habilidades, Pascoal conseguiu descobrir o local exato registrado no vídeo.

O youtuber divulgou as coordenadas em uma publicação no X com uma mensagem direcionada às autoridades que estavam à procura de Zambelli. Segundo ele, Carla Zambelli estaria em Fort Lauderdale, no estado da Flórida. e a gravação aconteceu na frente de uma farmácia na Galt Ocean Drive.

Justiça Procura por Carla Zambelli

Carla Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF), mas deixou o país na última terça-feira. A deputada é considerada foragida pela Justiça por não ter informado sua localização e descumprir decisões do Judiciário.

Na terça, a parlamentar postou um vídeo criticando um pedido de prisão feito contra ela pela Procuradoria-Geral da República. A gravação foi registrada em um local não identificado

