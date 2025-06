Zambelli anunciou saída do Brasil três dias antes de STF começar a julgar recursos contra prisão

A- A+

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) anunciou sua saída do Brasil três dias antes do Supremo Tribunal Federal (STF) começar a julgar um recurso dela contra a condenação a 10 anos de prisão. O recurso será analisado a partir de sexta-feira (4), no plenário virtual do STF, com a previsão do julgamento durar uma semana.

Zambelli foi condenada em maio, pela Primeira Turma do STF, por invasão a dispositivo informático e falsidade ideológica, pela suspeita de invasão ao sistema do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). O hacker Walter Delgatti foi condenado a oito anos e três meses de prisão.

Sua defesa recorreu da decisão e na semana passada foi marcado o julgamento do recurso. O instrumento utilizado foram os chamados embargos de declarações, tipo de recurso utilizado para esclarecer pontos de uma decisão.

Na terça-feira, Zambelli anunciou que está nos Estados Unidos e pretende ir para a Itália, pais onde tem cidadania. Após o anúncio, a Procuradoria-Geral da República ( PGR) pediu a sua prisão, e a solicitação será analisada pelo relator do caso, ministro Alexandre de Moraes.

A eventual rejeição do recurso não significaria uma prisão imediata, mas deixaria o início do cumprimento da pena mais próximo. Recentemente, Moraes determinou a prisão do ex-presidente Fernando Collor por considerar que um segundo recurso apresentado por ele contra sua condenação tinha caráter meramente protelatório.

A decisão foi confirmada pelo plenário e Collor está em prisão domiciliar em Maceió, cumprindo a pena de oito anos e dez meses de prisão a qual foi condenado.

