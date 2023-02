Zambelli dá detalhe de comunicação com gabinete de Moraes: "Ninguém estava acreditando que era eu"

A- A+

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) voltou a repercutir em uma live o contato estabelecido com o gabinete do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes. Em uma transmissão realizada na noite desta quinta-feira com o deputado bolsonarista Gustavo Gayer (PL-GO), Zambelli relatou "em primeira mão" sua comunicação com o gabinete. Aliada do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a parlamentar é um dos investigados pela Corte e pelo Superior Tribunal Eleitoral (TSE) por contestar o resultado das eleições presidenciais de 2022.

Em entrevista à "Folha de S.Paulo", a deputada afirmou ter procurado Moraes por ter "expectativa" de ser presa pela Polícia Federal. Zambelli disse que o contato foi também para comentar sobre as pessoas presas nos atos de janeiro, em Brasília, durante os atos golpistas à sede dos Três Poderes, em Brasília:

— Foi até uma história engraçada, vou contar aqui (na live) em primeira mão. Eu liguei (para o gabinete) e falei com uma moça, disse a ela que era Carla Zambelli e gostaria de encontrar o Alexandre de Moraes para a gente conversar. Um dos motivos eram os mais de 900 presos de Brasília, para ver se a gente conseguia, de alguma maneira, solta-los. Eu iria pedir por eles. E também ia tentar falar sobre o Figueiredo e Rodrigo Constantino, pessoas que estão fora do Brasil e, às vezes, não tem nem advogado formado e que precisamos ouvir essas pessoas de volta e desbloquear também os jornalistas — disse Zambelli.

