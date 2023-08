A- A+

POLÍCIA FEDERAL Zambelli é alvo no Conselho de Ética, que retoma sessões e analisa possível punição Colegiado se reúne nesta quarta-feira, no mesmo dia em que deputada é alvo de operação da Polícia Federal

Além de ser alvo de mandados de busca e apreensão, a deputada Carla Zambelli é alvo de uma representação no Conselho de Ética. Parecer contra a parlamentar deverá ser lido na sessão desta quarta-feira. O PSB afirma que a parlamentar quebrou o decoro parlamentar ao “xingar” e proferir “palavras de baixo calão” contra o deputado Duarte Jr. (PSB-MA).

O processo foi instaurado em maio. Durante sessão em comissão na Câmara, em abril, Carla Zambelli xingou o colega Duarte Júnior. O deputado pedia ao presidente do colegiado para garantir a ordem, em respeito ao ministro da Justiça, Flávio Dino, quando a parlamentar, que estava sentada logo à frente, se virou e soltou um: "tomar no..." . O PSB pede a perda do mandato da deputada.

Segundo o PSB, a ação da deputada “reduz o Parlamento a uma roda de conversas informais, onde qualquer pessoa pode ofender sem ser repreendido”. A representação acrescenta que a imunidade parlamentar é uma proteção à democracia e não deve ser usada de forma “imoral e zombeteira”.





Outros processos

O Conselho deve também analisar nesta quarta-feira outras representação, como a contra Talíria Petrone (PSOL-RJ): ela é acusada de quebra de decoro parlamentar por ter lembrado, durante reunião da CPI do MST, de investigações que miram o relator, o deputado Ricardo Salles (PL-SP). Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também está no foco, já que se desentendeu com o deputado Marcon (PT-RS) em uma reunião da Comissão do Trabalho da Câmara e agora é alvo de um processo.

Parlamentar do PL, José Medeiros (MT) também será investigado por sua conduta, já que é acusado de ter empurrado e pisado no pé do deputado federal Miguel Ângelo Filho (PT-MG).

Veja também

OPERAÇÃO DA PF Zambelli nega ter pagado hacker para invadir sistemas do Judiciário