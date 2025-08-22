S�b, 23 de Agosto

Justiça

Zambelli é condenada pela segunda vez pelo STF; pena é de 5 anos e 3 meses

O julgamento foi feito em sessão virtual e o placar ficou em nove votos pela condenação e dois contra

Carla Zambelli já tinha sido condenada por invasão dos sistema eletrônico do Conselho Nacional de JustiçaCarla Zambelli já tinha sido condenada por invasão dos sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça - Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) condenou nesta sexta-feira, 22, a deputada federal licenciada Carla Zambelli (PL-SP) a cinco anos e três meses de prisão. Ela foi considerada culpada de cometer os crimes de porte ilegal de arma de fogo e constrangimento ilegal com emprego de arma de fogo.

O julgamento foi feito em sessão virtual e o placar ficou em nove votos pela condenação e dois contra.

Essa é a segunda condenação imposta à deputada do PL que está detida na Itália por conta de pedido de extradição apresentado pelas autoridades brasileiras. A deputada ainda pode recorrer da decisão.

Zambelli já fora condenada por invasão dos sistema eletrônico do Conselho Nacional de Justiça.

O caso encerrado nesta sexta-feira trata do episódio em que a deputada sacou uma arma de fogo e perseguiu o jornalista Luan Araújo às vésperas do segundo turno das eleições de 2022.

A perseguição começou após Zambelli e Luan se desentenderem após um ato político em São Paulo.

Votaram pela condenação da deputada o relator do caso, ministro Gilmar Mendes e ainda Alexandre de Moraes, Cármen Lúcia, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Edson Fachin, Luiz Fux e Luís Roberto Barroso. Nunes Marques e André Mendonça, ambos indicados pelo ex-presidente Jair Bolsonaro divergiram do relator.

Nunes Marques defendeu a absolvição pelo crime de porte ilegal de arma de fogo e considerou que o segundo crime já estava prescrito. Já Mendonça absolveu a deputada do crime de porte ilegal de arma de fogo e condenou Zambelli a oito meses de prisão em regime aberto por constrangimento ilegal.

