A- A+

Covid-19 Zambelli pode ficar na UTI até terça-feira (23) e seguirá tratamento em São Paulo Deputada federal foi diagnosticada com covid-19 na semana passada, mas afirma que a internação foi consequência de um mal súbito

A deputada federal, Carla Zambelli (PL-SP), ficará internada na UTI do Hospital DF Star até esta segunda (22) ou terça-feira (23). Após a alta, ela seguirá para São Paulo onde vai continuar em tratamento.

Zambelli foi diagnosticada com Covid-19 na semana passada, mas afirma que a internação ocorreu depois de um mal súbito.

De acordo com a assessoria da parlamentar, ela enfrenta a síndrome de Ehlers-Danlos, que afeta as articulações do corpo, e já foi internada várias vezes.

A deputada diz ainda que na capital paulista existem mais tecnologias para tratá-la.

- Devo ficar na UTI até segunda ou terça-feira, mas devo ter um atestado um pouco maior para fazer um tratamento em São Paulo. Estou pedindo para o Lira que mesmo em tratamento eu possa votar de longe, a votação é feita em aplicativo - disse a deputada em vídeo nas redes sociais.

Veja também

Hiroshima Lula busca investimentos em tecnologia com empresários japoneses