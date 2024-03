Zambelli reage à citação em depoimento: ''Não sabia que generais aceitavam pressão''

A- A+

A deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) reagiu a declaração do ex-comandante da Aeronáutica, brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Junior, que afirmou em depoimento à Polícia Federal ter sido procurado por ela durante as discussões de uma trama golpista para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro no poder.

“Eu não sabia que Generais de alta patente aceitavam pressão de uma deputada de baixo clero. Nossas Forças Armadas já tiveram comandantes melhores. Triste.”, escreveu Zambelli no Twitter.

Segundo ele, na abordagem, a parlamentar lhe pediu: "Brigadeiro, o senhor não pode deixar o Presidente Bolsonaro na mão". Em resposta, segundo o relato do militar, ele disse: "Deputada, entendi o que a senhora está falando e não admito que a senhora proponha qualquer ilegalidade".

O depoimento de Baptista Junior é considerado um testemunho chave na investigação da Polícia Federal, que apura a articulação de um plano golpista para manter Bolsonaro no poder e impedir a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva.

Os relatos de Baptista Junior corroboram as declarações do general Freire Gomes e do tenente-coronel Mauro Cid, que era o chefe da Ajudância de Ordens de Bolsonaro.

Baptista Junior afirmou ter relatado o pedido ao seu superior, o então ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira. Na ocasião, Nogueira disse também ter sido abordado por Zambelli com o mesmo pedido.

