Política Zambelli reage após líder do PL pedir aplausos para ela em ato: "Bom que o povo não me esqueceu" Sóstenes também citou os nomes do general Walter Braga Netto e do ex-deputado Daniel Silveira

Foragida na Itália, a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP) celebrou a citação ao seu nome durante os atos realizados na Avenida Paulista neste domingo. Líder do PL na Câmara, o deputado Sóstenes Cavalcanti (RJ) pediu aplausos para Zambelli, e também o general Walter Braga Netto e o ex-deputado Daniel Silveira.

Durante sua fala, o parlamentar fluminense disse que queria homenagear os três nomes, alegando "perseguição do judiciário brasileiro".

"A minha vida na política nasceu exatamente ali, há 11 anos. É muito bom ver que o povo não me esqueceu e guarda esse carinho por mim" disse Zambelli em entrevista à rede CNN Brasil.

A declaração da parlamentar se refere ao seu início na política: Zambelli é uma das fundadoras do grupo NasRuas, de 2011, e participou de atos do movimento feminista ucraniano Femen no Brasil, em 2010.

Em maio deste ano, o Supremo Tribunal Federal condenou Zambelli pela invasão, com ajuda de um hacker, aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) com objetivo de adulterar documentos, como a emissão falsa de mandado de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes. Ela foi condenada a dez anos de prisão. Após sair do Brasil, ela teve a prisão pedida pela Corte.

Dentro da Câmara dos Deputados, o presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB), encaminhou em junho à Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) o pedido de cassação do mandato da parlamentar. Cabe ao colegiado marcar uma sessão para votar o pedido que, posteriormente, deve passar por outra votação no plenário da Casa.

A deputada cumpre licença de 127 dias do mandato e, em seu lugar, está o deputado Coronel Tadeu (PL-SP).

