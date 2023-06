Zanin chega ao Senado para participar de sabatina na CCJ do Senado

A- A+

O advogado Cristiano Zanin, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva para o Supremo Tribunal Federal (STF), chegou ao Senado na manhã desta quarta-feira (21) para participar da sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). A etapa é o primeiro passo da análise dos senadores sobre sua nomeação.

Após ser questionado por senadores que participam da comissão, Zanin será submetido a uma votação no colegiado, composto por 27 senadores — o resultado, no entanto, será submetido ao plenário independentemente deste primeiro placar. No entorno de Zanin, a expectativa é por um placar em torno de 60 votos favoráveis — entre adversários do governo, a avaliação também é de um caminho sem sobressaltos. Levantamento feito pelo Globo na semana passada mostrou que o advogado já tem o endosso necessário do Senado.

Na sabatina na CCJ, Zanin deve enfrentar questionamentos principalmente do senador Sérgio Moro (União-PR), que integra o colegiado. O advogado e o ex-juiz federal estiveram em lados opostos na Operação Lava-Jato e agora voltarão a ficar frente a frente durante a sabatina. Advogado de Lula, Zanin atuou nos processos do petista no âmbito da Lava-Jato. Moro já disse, por exemplo, que a indicação “fere o espírito republicano”.

Zanin, por sua vez, optou por não buscar o ex-juiz em sua peregrinação pelo Senado, como mostrou a colunista Bela Megale. Desde o início do mês, quando foi indicado pelo presidente Lula ao STF, Zanin teve agendas com dezenas de senadores do governo e da oposição, incluindo o PL.

Outro a se opor publicamente à indicação foi o senador Marcos do Val (Podemos-ES). Recentemente, ele se tornou alvo de uma operação da Polícia Federal por um suposto plano de golpe e postagens antidemocráticas. Também já declararam votos contrários ao aval do advogado Plínio Valerio (PSDB-AM), Magno Malta (PL-ES) e Eduardo Girão (Novo-CE).

Veja abaixo a lista completa de membros da CCJ e seu posicionamento no levantamento do Globo publicado no dia 10 de junho.

