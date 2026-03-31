Zanin decreta prisão de ex-servidor do STJ suspeito de integrar esquema de venda de decisões
PF cumpriu mandado de busca e apreensão após supostos atos de obstrução de justiça
O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou a prisão preventiva do ex-servidor do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Márcio José Toledo Pinto, apontado pela Polícia Federal (PF) como integrante de um esquema de venda de decisões judiciais na Corte.
A medida foi tomada após a PF cumprir mandado de busca e apreensão contra o ex-servidor no Distrito Federal, também nesta terça-feira (31).
A decisão foi tomada no âmbito de inquérito que tramita no STF e teve como um dos fundamentos a suspeita de tentativa de obstrução das investigações. Segundo investigadores, há indícios de que ele teria recebido propina de operadores ligados ao esquema.
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Márcio Toledo foi demitido do STJ em agosto do ano passado, sob a justificativa de "ilegalidades cometidas no exercício do cargo público, em equipes de diferentes gabinetes por períodos distintos". Ele ocupava o cargo de técnico judiciário na área administrativa. A defesa nega as acusações.
As apurações não têm, até o momento, ministros do STJ como investigados. Ainda assim, o inquérito aponta indícios de um funcionamento irregular dentro da Corte, com acesso antecipado a minutas de votos, possível influência na distribuição de processos e atuação coordenada para direcionar resultados em casos considerados sensíveis.
Relatório parcial da PF, apresentado em outubro do ano passado, descreve a existência de um "mercado paralelo de influência", estruturado em ao menos três núcleos: servidores do STJ, advogados e intermediários, além de empresários, sobretudo do setor agroindustrial.
Segundo os investigadores, contratos de alto valor teriam sido firmados para garantir decisões previamente alinhadas, em substituição à atuação técnico-jurídica regular.
O inquérito tramita sob sigilo no STF, instância que passou a conduzir o caso após surgirem menções a autoridades com foro privilegiado, entre elas, ministros do STJ. A Procuradoria-Geral da República (PGR) já havia defendido, no fim do ano passado, a ampliação do prazo para aprofundamento das diligências.