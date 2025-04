Zanin diz que não é possível suspender na íntegra ação contra Ramagem na trama golpista

A- A+

O ministro Cristiano Zanin, presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), encaminhou um ofício ao presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, para informar que não é possível que a ação penal contra o deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) seja integralmente trancada.



Ramagem e outras sete pessoas, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro, viraram réus após a Primeira Turma receber a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR) por participação na trama golpista após as eleições de 2022.



O requerimento está na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara e precisa ser aprovado no colegiado antes de seguir ao plenário. No início do mês, o PL protocolou o pedido que travaria o andamento da ação, que tem como réus Ramagem, o ex-presidente Jair Bolsonaro e mais sete pessoas.



A ideia do PL é usar uma brecha legal para tentar paralisar o processo que corre na Corte. O entendimento do partido é que, se a ação for suspensa, os demais réus da mesma denúncia também poderão ser beneficiados, incluindo o ex-presidente.



No ofício, Zanin explica a Hugo Motta que a ação penal contra Ramagem só poderia ser suspensa em relação a ele e especificamente quanto aos crimes que foram praticados após a diplomação dele como deputado: dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima, e deterioração de patrimônio tombado.



Além desses crimes, Ramagem também foi denunciado por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, tentativa de golpe de Estado e envolvimento em organização criminosa armada.



"A Turma determinou para dar ciência à Câmara dos Deputados, nos termos do voto do Ministro Relator, para aplicação do § 3º, do artigo 53 da Constituição Federal, tão somente em relação ao réu ALEXANDRE RAMAGEM RODRIGUES e, especificamente, pelos crimes praticados após a diplomação, quais sejam: dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei 9.605/98), tudo nos termos do voto do Relator", diz Zanin no ofício.



O deputado federal Alfredo Gaspar (União-AL), aliado de Bolsonaro, foi escolhido relator do pedido na Câmara para suspender o processo penal em curso no Supremo contra Ramagem.

