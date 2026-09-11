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justiça Zanin insiste em acesso de ministros a dados do celular de Vorcaro antes de julgamento Ministro afirma que cópia integral dos dados está no gabinete de André Mendonça e pede compartilhamento com demais integrantes do STF

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), reiterou nesta sexta-feira um pedido para que todos os integrantes da Corte tenham acesso à íntegra dos dados extraídos do celular do banqueiro Daniel Vorcaro antes do julgamento marcado para a próxima terça-feira.

O material está relacionado à Petição 15.556, sob relatoria do ministro André Mendonça.

Zanin argumentou que é "imprescindível" que os ministros do STF tenham acesso à íntegra dos dados do celular do Vorcaro.

Pede a Mendonça que o HD com a cópia do conteúdo do aparelho, que está no gabinete do ministro, seja remetido aos colegas. Ou então que a Polícia Federal disponibilize a cada um dos gabinetes a cópia dos dados.

"A não disponibilização aos membros desta Corte configuraria evidente incongruência e geraria severas dificuldades no julgamento", argumentou o ministro.

Zanin rebateu Mendonça, afirmando que, apesar de o relator da Compliance Zero não ter o celular de Vorcaro, possui os dados do aparelho.

"Com o devido respeito, a mídia solicitada encontra-se no gabinete de Sua Excelência e deve ser compartilhada com os demais julgadores para que todos tenham a mesma oportunidade de análise dos elementos relacionados ao aludido processo", indicou.

Segundo o ministro, todos os ministros que integram o STF devem ter "a mesma oportunidade" de analisar os elementos relacionados ao relatório que cita Moraes, pautado para julgamento na terça. "Essa sempre foi a regra em todos os julgamentos colegiados, inclusive no Supremo Tribunal Federal", frisou.

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