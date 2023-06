Zanin já defendeu atuação de Aras na PGR e criticou lista tríplice

A- A+

Indicado pelo presidente Lula (PT) para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin é um homem reservado quanto às suas opiniões. Conhecido por defender o chefe do Executivo em processos criminais desde 2013, suas declarações públicas são quase todas restritas à atuação técnica junto ao petista.

Em algumas entrevistas, no entanto, o advogado revelou o que pensa a respeito de temas para além da Lava-Jato, que havia condenado e prendido Lula. Ele já analisou, por exemplo, a relação do Ministério Público Federal (MPF) com o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), a existência da lista tríplice para a Procuradoria-Geral da República (PGR) e a regulamentação dos meios de comunicação.

Durante uma entrevista em maio do ano passado ao programa Amarelas On Air, da revista "Veja", ainda antes da campanha eleitoral que alçou Lula ao Planalto — e da possível indicação ao STF —, o advogado se mostrou contra a lista tríplice que indica nomes ao presidente da República para ocupar a vaga de procurador-geral da República.

— Eu acho que acaba havendo uma politização dentro do MP, então aquele que é candidato tem que agradar toda a sua base eleitoral — defendeu na ocasião, lembrando que a regra de indicação está na Constituição e não prevê a formação da lista. — (O candidato) deixa de exercer um papel de chefia, que pressupõe um papel mais incisivo..

O indicado por Lula ao STF defende a performance de Augusto Aras, atual procurador-geral da República, nomeado e reconduzido ao posto por Bolsonaro mesmo sem estar na lista tríplice. Para ele, os acertos do chefe da PGR sobressaem-se às críticas por uma suposta condução enviesada de processos relacionados a bolsonaristas.

— A conduta dele em relação à Lava-Jato, por exemplo, foi correta. Ele ajudou a resgatar o estado de direito no país. Então, não acho que seja impossível fazer um questionamento sobre a conduta dele em relação ao (antigo) governo, mas acho que se sobressaem os acertos — argumentou Cristiano Zanin na mesma entrevista.

O possível membro da Corte Suprema, se a indicação for confirmada no Senado, também teceu comentários na ocasião sobre a regulamentação dos meios de comunicação, tema defendido em diferentes ocasiões pelo presidente Lula. Ao contrário do mandatário do Executivo, porém, Zanin entende que a legislação existente já é suficiente e que falta apenas sua correta aplicação.

— Hoje raramente tem um veículo que concede o direito de resposta, embora esteja previsto em lei — exemplifica. Para o advogado, a competência da correta aplicação da lei é de responsabilidade dos veículos e do sistema de Justiça.

Curtidas e vida digital

Nas redes, Zanin também se limita a comentar a operação Lava-Jato e assuntos relacionados ao escritório em que atua junto com sua esposa, a advogada Valeska Zanin Martins. A lista de pessoas que o indicado por Lula segue vai de políticos do PT a personalidades internacionais, como a socialite Kim Kardashian.

Entre cantores e compositores, a predominância fica na MPB. Grandes nomes como Gilberto Gil, Caetano Veloso, Chico César, Fernanda Abreu, Elba Ramalho, Luedji Luna, Johnny Hooker e Emicida figuram nas páginas curtidas por Zanin, mas também há lugar para o samba, com Zeca Pagodinho, Teresa Cristina e Mart’nália.

Grandes veículos de comunicação, assim como jornalistas políticos, também aparecem no feed do advogado. Entre as publicações, além do trabalho, fotos de família dominam os perfis de Cristiano Zanin.

