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PGR Zanin leva julgamento de denúncia contra Van Hattem ao plenário após votos de Dino e Moraes Ministros votaram para receber acusação da PGR por calúnia e injúria contra delegado da PF

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), apresentou um pedido de destaque e levou ao plenário presencial da Primeira Turma o julgamento da denúncia apresentada pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o deputado federal Marcel van Hattem (Novo-RS).

Antes da interrupção, os ministros Flávio Dino, relator do caso, e Alexandre de Moraes votaram para receber a acusação e tornar o parlamentar réu pelos crimes de calúnia e injúria contra o delegado da Polícia Federal Fábio Alvarez Shor.

O pedido de destaque foi apresentado por Zanin na sexta-feira, enquanto o julgamento estava em andamento no plenário virtual. Com a iniciativa, a análise será retomada em sessão presencial da Primeira Turma, ainda sem data definida. Além de Zanin, Moraes e Dino, o colegiado também conta com a presença da ministra Cármen Lúcia.

A denúncia foi apresentada pela PGR em março deste ano e tem como base declarações feitas por Van Hattem entre agosto e dezembro de 2024, durante pronunciamentos na Câmara dos Deputados e em publicações nas redes sociais. Na ocasião, o parlamentar acusou o delegado de produzir relatórios fraudulentos em investigações conduzidas pela PF, incluindo procedimentos relacionados a Filipe Martins, ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Em uma das manifestações, Van Hattem exibiu uma fotografia do delegado e afirmou que ele teria produzido "relatórios absolutamente fraudulentos contra pessoas inocentes, inclusive contra Felipe Martins". O deputado também utilizou expressões como "bandido", "covarde" e "fora da lei" para se referir ao policial.

Para a PGR, as declarações ultrapassaram os limites da crítica à atuação de agentes públicos e configuraram ofensas à honra do delegado. A acusação sustenta que houve prática dos crimes de calúnia e injúria, em continuidade delitiva, com causas de aumento de pena relacionadas à condição de servidor público da vítima e à divulgação das manifestações nas redes sociais.

Em seu voto, Dino considerou que a denúncia atende aos requisitos legais para a abertura de uma ação penal e rejeitou o argumento da defesa de que as declarações estariam automaticamente protegidas pela imunidade parlamentar.

Segundo o relator, embora a Constituição assegure aos deputados e senadores proteção por suas opiniões, palavras e votos, essa prerrogativa não impede, nesta fase, a apuração de possíveis crimes contra a honra.

"A replicação e a propagação dessas manifestações em ambiente virtual, em perfis de redes sociais, mediante a postagem de vídeos e de recortes de imprensa acompanhados de legendas autorais, não permitem, ao menos nesta fase processual, reconhecer de plano a incidência da proteção constitucional", afirmou Dino no voto.

O ministro ressaltou que a análise sobre a veracidade das acusações feitas pelo deputado e a eventual existência de intenção criminosa deverá ocorrer durante a instrução processual, caso a denúncia seja recebida.

"A veracidade dessas afirmações e a presença do elemento subjetivo dependem do exame da prova, não sendo possível, nesta fase processual, acolher a exceção da verdade ou reconhecer a manifesta atipicidade das condutas por ausência de dolo", disse o relator.

Ao acompanhar Dino, Moraes também considerou que as manifestações atribuídas ao deputado não estão automaticamente protegidas pela imunidade parlamentar.

Em seu voto, o ministro fez uma análise histórica da proteção constitucional conferida aos integrantes do Congresso e destacou que a prerrogativa tem como finalidade assegurar a independência do Legislativo, mas não pode ser utilizada como proteção para a prática de atos ilícitos.

"De fato, constituem ofensas que exorbitam os limites da crítica política e constituem abuso do direito à manifestação de pensamento, em integral descompasso com suas funções e deveres parlamentares", afirmou Moraes.

A transferência do julgamento para o plenário físico atende a uma reivindicação da defesa de Van Hattem, que havia solicitado a análise presencial para permitir a sustentação oral dos advogados diante dos ministros. O parlamentar também criticou publicamente a realização do julgamento virtual e afirmou ser alvo de perseguição por declarações feitas durante o exercício do mandato.

Caso a maioria dos ministros acompanhe os votos de Dino e Moraes, Van Hattem passará à condição de réu e responderá a uma ação penal no Supremo. O recebimento da denúncia não representa uma condenação, mas autoriza o início do processo criminal, com a produção de provas e a apresentação dos argumentos da acusação e da defesa.

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