Zanin libera entrada de celulares em julgamento de trama golpista após polêmica

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu liberar a entrada de celulares no julgamento do chamado núcleo quatro da suposta trama golpista, que ocorre nesta terça-feira, sem a necessidade de lacrar os equipamentos, como ocorreu na sessão anterior. A medida havia gerado polêmica e foi criticada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).

Continua a restrição, no entanto, para falar ao celular durante a sessão, filmar ou fotografar. Essas regras são comuns em julgamentos no STF e de outras cortes.





No julgamento da denúncia contra o segundo núcleo da trama golpista, ocorrido no mês passado, houve a determinação de que todos os celulares do público deveriam ser lacrados. Após a sessão, a OAB afirmou que "recebeu com surpresa e irresignação a decisão" e disse que a ordem restringia uma prerrogativa da advocacia.

Na semana passada, Zanin reuniu-se com integrantes da instituição e afirmou que a medida foi tomada em caráter excepcional, diante de questões específicas daquele julgamento.

Um dos motivos da decisão foi o fato de que um dos integrantes do núcleo 2, o ex-assessor presidencial Filipe Martins, está proibido de dar entrevistas e aparecer em vídeos de terceiros.

