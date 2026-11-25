Zanin libera julgamento que cria regras para escolas cívico-militares após pedido de vista
Relator do caso, Gilmar Mendes, votou pela liberação do modelo no país, mas com a definição de regras
O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), liberou nesta quarta-feira o julgamento que analisa as escolas cívico-miltiares de São Paulo.
Ele pediu vistas do caso em maio, e a análise será retomada, em julgamento virtual, pelo plenário da Corte a partir de 4 de dezembro.
O caso analisa duas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (Adins) apresentadas pelo PSOL e pelo PT contra a lei do governo de São Paulo que institui o programa nas escolas públicas.
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A implementação do modelo no estado foi interrompido, em agosto de 2024, pela Justiça de São Paulo. Em novembro, o ministro do o Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes liberou esse processo de forma liminar. Agora, o plenário volta a analisar se o modelo é constitucional.
O relator do caso, Gilmar Mendes, votou pela liberação do modelo no país, mas com a definição de regras. Entre elas, estão o impedimento que os agentes das forças de seguranças assumam aulas e a direção dos colégios.
Além disso, determina que as regras para "padrões estéticos" precisam "contemplar as manifestações culturais e religiosas brasileiras, inclusive de seus segmentos minoritários".
Veja as regras propostas por Gilmar:
Todas as aulas, inclusive sobre formação cívica e republicana, não podem ser dadas por militares
A comunidade acadêmica precisa autorizar a transformação da escola para cívico-militar e o município precisa garantir alguma opção apenas civil
Os recursos gastos com o Programa não podem ser contabilizados como gastos para manutenção e desenvolvimento do ensino
É incompatível com a Constituição a execução de atividades extracurriculares que exaltem o militarismo
A direção pedagógica e administrativa da escola participante do Programa deve ser exercida exclusivamente por profissionais civis
Padrões estéticos precisam contemplar as manifestações culturais e religiosas brasileiras, inclusive de seus segmentos minoritários, sendo a decisão final pelo atendimento ou não desses padrões submetido a decisão de colaborador civil da escola
A celebração, execução e fiscalização de convênios ou quaisquer outros tipos de negócios jurídicos relacionados ao programa deve observar os princípios da administração pública
Crescimento do modelo
Em maio, o Grupo de Estudos e Pesquisas em Direito à Educação, Economia e Políticas Educacionais da USP (Deep) publicou um estudo que mostra o crescimento das escolas cívico-militares no país desde 2019. Hoje, cerca de 1,5% das escolas em todo o país (mais de 102 mil) seguem o modelo militarizado.
Segundo a publicação, as instituições cresceram quase seis vezes mais em sete anos, com 578.858 matrículas nos anos finais do ensino fundamental (do 6º ao 9º ano) e 262.597 matriculados, 4,1% dos estudantes dessa etapa. O estado com maior núnero de instituições, o Paraná, tem 375 instituições de ensino militares.