A- A+

POLÍTICA Zanin manda PF entregar a cópia do celular de Vorcaro ao seu gabinete até as 23h Ministro do STF expediu a determinação sob o argumento de que deseja "formar a sua convicção para estar apto" para o julgamento de terça, sobre o colega Alexandre de Moraes

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), ordenou neste domingo a remessa de cópia conteúdo integral do celular do banqueiro Daniel Vorcaro ao seu gabinete. O material deverá ser entregue ao gabinete do ministro até as 23 horas de hoje. Zanin ainda encaminhou cópia da determinação do presidente da Corte, Edson Fachin.

O ministro expediu a determinação sob o argumento de que deseja "formar a sua convicção para estar apto" para o julgamento de terça. Zanin entende que, para tanto, precisa conhecer o material que originou o relatório requisitado por André Mendonça, "independentemente de outras implicações que o material possa indicar".

O documento elaborado por ordem de Mendonça apontou que o ex-banqueiro Daniel Vorcaro enviou mensagens ao ministro Alexandre de Moraes antes de sua prisão, no ano passado. O relatório irá a julgamento nesta terça-feira, no plenário do STF.

Ao requisitar as informações da PF, o ministro sustentou que as provas contidas no celular de Vorcaro "pertencem ao Plenário do Supremo Tribunal Federal e aos seus integrantes e não a um integrante específico" da Corte.

Além disso, Zanin destacou "o dever pessoal de cada julgador de contribuir e otimizar o processo decisório do Supremo Tribunal Federal.

A decisão ocorre em meio a um novo embate entre os ministros, agora centrado na íntegra do conteúdo do celular de Vorcaro, apreendido durante a primeira fase da Operação Compliance Zero. A ala aliada a Moraes pediu acesso aos dados antes do julgamento de terça-feira, destacando que o gabinete de Mendonça teria uma cópia do aparelho.

Neste domingo, após determinação de Fachin, a Polícia Federal informou que tem "plenas condições técnicas" para encaminhar cópias do conteúdo do celular do ex-banqueiro Daniel Vorcaro aos gabinetes de ministros do Supremo Tribunal Federal. A manifestação foi enviada ao gabinete de Fachin, que ainda não decidiu sobre o tema.

Em seguida, Mendonça deu um despacho contrário ao compartilhamento das informações. Segundo ele, a abertura dos dados "somente contribuiria" para "tumultuar" o julgamento.

Ainda segundo o ministro, a divulgação do conteúdo do celular de Vorcaro colocaria em risco o "êxito" das investigações sobre as fraudes do Master e abriria a possibilidade de "questionamentos" que poderiam "desviar de seu caminho natural" a análise do relatório da Polícia Federal sobre Moraes.

Veja também