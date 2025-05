A- A+

STF Zanin marca sessão extraordinária para julgar suspensão de ação que envolve Ramagem e Bolsonaro Presidente da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal atendeu a pedido de Moraes

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), atendeu a um pedido do ministro Alexandre de Moraes e marcou uma sessão virtual extraordinária para decidir sobre o despacho que suspendeu a ação penal contra o deputado Alexandre Ramagem (PL-RJ) e também tem o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e outros sete aliados como réus.

A sessão virtual marcada por Zanin começa nesta sexta-feira às 11h e vai até a próxima terça-feira, dia 13.

A suspensão da ação penal foi determinada na quarta-feira pela Câmara. Moraes dirigiu a solicitação a Zanin nesta quinta-feira, após o ofício com a decisão da Câmara chegar ao Supremo e ser encaminhado à Primeira Turma pelo presidente da Corte, Luís Roberto Barroso. Moraes é o relator da ação penal da trama golpista.

A maioria dos deputados optou por suspender toda a ação penal na qual Bolsonaro e aliados são suspeitos de tentarem um golpe de Estado.

O entendimento de ministros do STF, contudo, é que isso só poderia ocorrer em relação ao deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ), o único parlamentar do grupo, e também somente em relação aos crimes supostamente cometidos após sua diplomação, em dezembro de 2022.

A Constituição determina que, caso uma denúncia contra um deputado ou senador "por crime ocorrido após a diplomação" seja recebida pelo STF, a respectiva Casa pode optar por "sustar o andamento da ação".

Já o regimento interno do STF estabelece que, em caso de a sustação ser aprovada, "o plenário decidirá sobre a suspensão". Entretanto Barroso apontou que, como a Corte alterou, em 2023, a competência para julgar ações penais do plenário para as turmas, a análise da suspensão também deve ser feita pelo colegiado menor.

No mês passado, Zanin já havia encaminhado um ofício a Hugo Motta para informar que não era possível que a ação penal contra Ramagem fosse integralmente trancada.

No documento, explicou que o processo só poderia ser suspenso em relação a ele e especificamente quanto aos crimes que foram praticados após a diplomação como deputado.

Na mesma linha, ministros do STF ouvidos pelos Globo veem como inviável o trancamento de todo o processo e qualquer brecha para os demais acusados além de Ramagem. O benefício dado pela Câmara englobaria apenas crimes praticados no 8 de Janeiro, casos de deterioração de patrimônio tombado e dano qualificado pela violência e grave ameaça contra patrimônio da União.

