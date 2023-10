Zanin nega recurso de condenado a pagar R$ 150 mil após postar vídeo com onça pintada morta a tiros

A- A+

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Cristiano Zanin negou recurso de Benedito Nédio Nunes Rondon, que queria a anulação do pagamento de R$ 150 mil por danos morais coletivos por ter maltratado e abatido uma onça pintada com um tiro na cabeça.

Em sua decisão, o magistrado alegou que o caso não deveria tramitar na Corte.

Rondon chegou a ser preso em 2022 e respondeu criminalmente após postar um vídeo com uma onça que abateu em sua fazenda. Nas filmagens, ele zomba do animal morto e afirma que ele 'vale nada'. Em tom jocoso, diz ainda que, caso fosse uma onça fêmea, 'encoxaria' o animal.

Posteriormente, ele firmou um acordo de não persecução penal com o Ministério Público do Estado de Mato Grosso (MP-MT). A medida, que estabeleceu o pagamento de R$ 150 mil que seriam destinados à proteção da fauna, garantiu que ele não fosse julgado e possivelmente preso novamente pelo ato.

O pecuarista, no entanto, após concordar com o acordo, acionou o STF para questionar o pagamento do valor, alegando que como o a onça pintada é espécie em extinção, o caso deveria ser analisado pela Justiça Federal, o que cancelaria o acordo com o MP estadual.

Veja também

Indígenas Demarcações são fundamentais para futuras gerações, diz cacique Raoni