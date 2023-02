Zanin pede indenização de R$ 150 mil de empresário que o ameaçou em aeroporto

A- A+

Representado por membros Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), o advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), Crisitano Zanin Martins, ajuízou uma queixa-crime contra o empresário Luiz Carlos Basseto Júnior, que o ameaçou e agrediu verbalmente no Aeroporto Internacional de Brasília, no dia 11 de janeiro. No documento, datado desta segunda-feira, ele pede uma indenização por danos morais de R$ 150 mil.

A queixa-crime foi apresentada na Vara Criminal de Brasília, no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). Nela, os advogados argumentam que o empresário, ao filmar Zanin e dirigir xingamentos a sua pessoa, agiu de modo a ofender a sua honra. Além disso, as ameaças de agressão provocaram ao advogado de Lula a "desagradável sensação de poder estar na iminência de sofrer ataques de outra natureza".

Nas gravações feitas por Basseto Júnior, Zanin aparece escovando os dentes no banheiro do aeroporto, enquanto é chamado de “bandido”, “safado” , “vagabundo” pelo empresário.



Leia também • Advogado de Lula é agredido verbalmente em aeroporto

Ele diz ainda que tinha a vontade de “vontade de meter a mão na orelha” do advogado e que Zanin "tinha que tomar um pau" de todos que estão na rua". Nas imagens, o advogado não reage as falas de Basseto.

"O episódio ocorreu apenas três dias após os ataques ocorridos na sede dos Três Poderes e foi amplamente divulgado pelo QUERELADO (Basseto) em redes sociais, tendo chegado ao conhecimento de milhares de pessoas. A motivação política das agressões é também inegável, tendo o QUERELADO feita clara alusão ao Presidente da República ao questionar se o QUERELANTE (Zanin) 'Não tá no aviãozinho do seu chefe não ô, safado?'.", destaca ainda a queixa-crime.

Veja também

RIO DE JANEIRO Sérgio Cabral pode ser solto na próxima semana