litígio Zanin recebe desagravo em carta que critica uso de "questões familiares para destruir reputações" Favorito para vaga do ministro Ricardo Lewandowski na Corte passou por litígio envolvendo sogro, também próximo ao presidente

Em carta divulgada nesta quarta-feira, cerca de 200 advogados, juristas e personalidades manifestaram solidariedade a Cristiano Zanin, advogado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Lava-Jato e cotado para uma vaga no Supremo Tribunal Federal (STF). O documento, que menciona o fato de Zanin ser uma possível escolha de Lula para substituir o ministro Ricardo Lewandowski no STF, critica o uso de "questões familiares para destruir reputações".

Zanin passou por um litígio no ano passado com seu sogro, o também advogado Roberto Teixeira, conhecido por atuar com Lula há mais de quatro décadas. Em setembro, após Zanin e sua mulher, a advogada Valeska Teixeira Zanin Martins, deixarem o escritório de Roberto Teixeira para formar sua própria banca, a Zanin Martins Advogados e a Teixeira Advogados passaram a disputar honorários advocatícios na Justiça de São Paulo.

Os honorários se referiam a um processo no qual Zanin e Teixeira atuaram em favor da Rede 21 contra a Igreja Universal do Reino de Deus, condenada em primeira instância a uma penhora de até R$ 64,2 milhões para indenizar a empresa. A Justiça estipulou honorários de até 10% do valor da ação.

Segundo a carta, opositores da candidatura de Zanin ao STF teriam usado "questões familiares para tentar macular sua imagem".

Um dos signatários da carta em solidariedade a Zanin é o advogado Manoel Carlos de Almeida Neto, tido como um dos favoritos, ao lado do próprio Zanin, à vaga de Lewandowski no Supremo. O documento também foi assinado pela ministra Maria Claudia Bucchianeri, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), por nomes ligados ao grupo Prerrogativas, como os juristas Marco Aurélio Carvalho e Carol Proner. Há ainda entre os signatários políticos e aliados de governos petistas, como o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardozo (PT), o ex-deputado federal Fábio Trad (PSD-MS) e o presidente da União Geral dos Trabalhadores (UGT), Ricardo Patah.

"Carta Aberta em Solidariedade a Cristiano Zanin

Nós, advogadas, advogados, membros da classe jurídica e cidadãos brasileiros, vimos a público manifestar nossa solidariedade ao advogado Cristiano Zanin, em razão dos ataques que referido profissional vem sofrendo e que se valem de questões familiares para tentar macular a sua imagem.

Cristiano Zanin, como se sabe, é apontado como um dos possíveis nomes para o cargo de Ministro do STF em virtude da aposentadoria do Ministro Ricardo Lewandowski em maio futuro.

Assim, invocar questões familiares para destruir reputações é tática que coloca em segundo plano os requisitos que a Constituição exige para a escolha de um Ministro do STF: notável saber jurídico e reputação ilibada.

Por essas razões é que externamos nossa solidariedade ao advogado Cristiano Zanin, registrando também nosso inconformismo com iniciativas que, ao largo dos requisitos constitucionais, tenham por objetivo atacar pessoas, famílias e biografias."

