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Rio de Janeiro

Zanin relata pedido de Paes para suspender eleição de Ruas em 1º turno

Defesa de Paes contesta decisão do TSE que anulou votos de Garotinho

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Eduardo Paes e Douglas Ruas antecipam movimentos eleitorais em pré-campanhaEduardo Paes e Douglas Ruas antecipam movimentos eleitorais em pré-campanha - Fotos: Prefeitura do Rio/Alerj

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), foi sorteado para relatar o pedido da campanha do candidato ao governo do estado do Rio de Janeiro Eduardo Paes (PSD) para suspender a decisão da Justiça Eleitoral que abriu caminho para que o candidato Douglas Ruas (PL) seja eleito no primeiro turno das eleições.

O sorteio foi realizado de forma eletrônica pelo sistema de distribuição de processos.

Os ministros Dias Toffoli, Nunes Marques e André Mendonça foram excluídos do sorteio porque participaram do julgamento do caso no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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Mais cedo, o TSE decidiu anular os votos obtidos pelo candidato Anthony Garotinho (Republicanos) na votação do último domingo (4) e determinou a retotalização dos votos, medida que permitirá que Ruas obtenha mais de 50% dos votos válidos e seja eleito.

Após a decisão do TSE, o Tribunal Regional Eleitoral (TRE-RJ) informou que recontagem dos votos para eleger Ruas será feita no próximo sábado (10).

Os advogados da coligação de Paes argumentam que a vontade manifestada pelos eleitores deve ser reconhecida.

Segundo os defensores, a anulação de votos de Garotinho não produz efeitos somente sobre o candidato. 

"Negar ao eleitor fluminense o segundo turno, sob fundamento de que os votos destinados ao candidato Anthony Garotinho devem ser descartados, é desprestigiar a vontade do povo do estado do Rio de Janeiro – que, note-se, não elegeu Douglas Ruas no primeiro turno”, afirmaram.

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