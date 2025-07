Zanin revoga prisão domiciliar e determina volta do prefeito de Palmas ao cargo

A- A+

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), autorizou nesta quarta-feira o retorno de Eduardo de Siqueira Campos ao cargo de prefeito de Palmas — capital de Tocantins. Ele estava preso há 20 dias, após uma operação da Polícia Federal que apura o vazamento de informações sigilosas.

A decisão também revoga a prisão domiciliar imposta anteriormente ao gestor, mas mantém restrições como a proibição de contato com outros investigados e de deixar o país.

Na decisão, Zanin afirma que a maioria dos fatos investigados ocorreram antes da posse de Eduardo como prefeito e não teriam relação com o exercício atual da função pública. A Procuradoria-Geral da República (PGR) também se manifestou a favor do retorno do prefeito ao cargo, alegando que não há mais necessidade de afastamento para garantir o andamento das investigações.

Eduardo Siqueira Campos, que chegou a sofrer um infarto na cadeia, foi preso em 27 de junho por suspeita de envolvimento em um grupo suspeito de vazar informações judiciais para "proteger aliados, frustrar ações policiais e construir redes de influência", segundo comunicado da PF. A investigação aponta que informações confidenciais de um inquérito foram acessadas e repassadas ilegalmente a investigados, o que teria prejudicado o cumprimento de medidas cautelares.

O prefeito de Palmas também foi alvo de um mandado de busca e apreensão numa operação anterior da Sisamnes, deflagrada em maio. Na ocasião, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Cristiano Zanin, indeferiu o pedido da Polícia Federal para prendê-lo. No entanto, novas provas reforçaram as suspeitas de que Eduardo teria discutido com um sobrinho do governador do estado detalhes de uma investigação sigilosa em curso no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Veja também