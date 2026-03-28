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RIO DE JANEIRO Zanin suspende efeitos de condenação de Garotinho e libera candidatura enquanto STF analisa hc Ministro deu liminar para afastar inelegibilidade em caso ligado à Operação Chequinho

O ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), suspendeu os efeitos da condenação do ex-governador Anthony Garotinho no âmbito da chamada Operação Chequinho e afastou, de forma provisória, a inelegibilidade do político enquanto a Corte analisa um habeas corpus apresentado pela defesa.

A decisão liminar permite que Garotinho possa se candidatar até o julgamento definitivo do caso. O processo questiona acórdão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) que manteve a condenação por crimes como corrupção eleitoral, associação criminosa, supressão de documentos e coação no curso do processo.

Garotinho foi condenado por corrupção eleitoral, associação criminosa, supressão de documento e coação de testemunhas, cometidos nas eleições de 2016 em Campos dos Goytacazes (RJ), nos fatos investigados na Operação Chequinho.

Em 2024, o TSE negou um recurso de Garotinho e manteve sua condenação por crime eleitoral. Inicialmente, a pena foi determinada em nove anos e 11 meses de prisão. Depois, foi aumentada em segunda instância, para 13 anos e nove meses, pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ) e confirmada pelo TSE.

O principal argumento da defesa ao STF é que a condenação se baseou em provas digitais obtidas de forma irregular, sem perícia e com quebra da cadeia de custódia. Segundo os advogados, arquivos foram extraídos de computadores da prefeitura por meio de pen drives, sem garantias de integridade ou autenticidade.

Na mesma decisão, Zanin também estendeu os efeitos da liminar a outros investigados ligados ao caso, suspendendo igualmente os efeitos de suas condenações.

Agora, o mérito do habeas corpus ainda será analisado pelo STF. A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou contra o pedido e defendeu a revogação da liminar.

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