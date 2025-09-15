A- A+

Confusão Zap do condomínio de Bolsonaro tem briga e ameaça de expulsão por festa para comemorar condenação Julgamento de ex-presidente movimentou bairro do Jardim Botânico, em Brasília

No condomínio onde Jair Bolsonaro cumpre prisão domiciliar desde agosto, um churrasco com picanha, vinho e cerveja na última sexta-feira virou motivo de briga no grupo de WhatsApp dos moradores.

A comemoração organizada para celebrar a condenação do ex-presidente pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal dividiu a vizinhança.

O encontro começou de forma discreta: alguns moradores se reuniram em torno da churrasqueira, abriram garrafas de vinho e brindaram à sentença de 27 anos e 3 meses de prisão. No dia seguinte, contudo, a festa, restrita à casa de um dos moradores, virou assunto no grupo.

No sábado, logo cedo, as mensagens começaram a se acumular. Um morador escreveu: “Ridículo. Não quero que isso se repita aqui”.

Outro foi mais direto: “Não vamos permitir esse tipo de comemoração no condomínio”.

Entre ironias e ressentimentos, surgiram mensagens de quem se sentiu excluído: “Chateado por não ter sido chamado para o churrasco”.

Outros tentaram aliviar: “Não fiz, mas abri um vinho”, recebeu a réplica sarcástica: “O erro foi não compartilhar”.

Enquanto alguns tentavam rir da situação, outros elevaram o tom. “Se continuar assim, vou pedir a exclusão de quem provocou essa situação”, avisou um vizinho.

Antes mesmo da condenação de Bolsonaro, o grupo, antes usado para avisos triviais sobre portaria, vaga de garagem e barulho fora de hora, já vinha sendo palco de manifestações políticas.

Houve também tentativas de apaziguar. Um morador escreveu: “Tá dentro da casa da pessoa, tá em paz. Não incomodando ninguém e nem infringindo nenhuma lei do condomínio. Logo, paz!”. Mas o apelo não teve efeito.

No meio da confusão, sobrou para o administrador do grupo tentar acalmar os ânimos.

Ele pediu calma e lembrou que o espaço não era arena política, mas avisou sobre possíveis punições: “Só vi agora essa vergonha que fizeram ontem. Essa é a última vez que aviso. Na próxima, removerei do grupo”.

Em seguida completou: “Comemorem ou falem o que quiser com seus familiares. Agora, ficar querendo chamar atenção em grupinho de WhatsApp de condomínio? Pelo amor de Deus”.

Na última quinta-feira, Bolsonaro foi condenado por organização criminosa armada, tentativa de golpe de Estado, dano qualificado e deterioração de patrimônio tombado. A pena de 27 anos e 3 meses foi recebida como marco histórico pelos opositores — e como tragédia pelos apoiadores.

Além do impacto político, a presença de Bolsonaro em prisão domiciliar já gerou irritação entre vizinhos, que relatam que o sossego se perdeu com a presença constante de policiais e da imprensa.

O contraponto também é verdadeiro: parte da vizinhança avalia que o policiamento tornou o condomínio de alto padrão, localizado no bairro nobre do Jardim Botânico, ainda mais seguro.

