Zé Dirceu volta ao Congresso para discursar sobre democracia 19 anos após ser cassado

Ex-ministro da Casa Civil no primeiro mandato de Luiz Inácio Lula da Silva e ex-deputado federal, José Dirceu particia de solenidade no Congresso Nacional nesta terça-feira (2) sobre democracia. Segundo confirmou sua assessoria, é a primeira vez em 19 anos que ele volta a um evento no Legilslativo após ter seu mandato cassado em 2005, no bojo do escândalo do mensalão.

Dirceu foi convidado pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) para participar de uma sessão solene no Senado, pela democracia. Além do ex-ministro de Lula, outras personalidades também discursam no evento, como a viúva do ex-presidente João Goulart, Maria Thereza Goulart e o presidente-executivo do Instituto João Goulart João, Vicente Goulart.

Homem-forte do primeiro mandato de Lula, quando chefiou a Casa Civil, Dirceu tem se movimentado pelos bastidores do poder de Brasília desde o retorno do PT ao comando da República.

No mês passado, quando completou 78 anos, fez uma festa que reuniu do presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), ao vice-presidente da República e ministro de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, e boa parte do primeiro escalão do atual governo de Lula.

Sua articulação, contudo, não se limita a aliados do governo. Ele ainda mantém diálogo frequente, por exemplo, com Valdemar Costa Neto, presidente do PL, principal partido de oposição a Lula. Hoje em lados opostos, Dirceu e Valdemar dividiram cela no complexo da Papuda, em Brasília, após serem condenados pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em 2012, no esquema de compra de apoio parlamentar.

Dirceu ficou 1 ano e 9 meses preso em Curitiba (PR), como consequência das investigações da Lava Jato. Ele está impedido de disputar as eleições até esse ano, mas há especulações sobre ele voltar às urnas em 2026.

