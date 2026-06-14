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Internacional Zelenski elogia Trump após diálogo sobre guerra, Crimeia e diplomacia O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, informou ter tido uma conversa "muito boa" com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, neste domingo (14)

O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelenski, informou ter tido uma conversa "muito boa" com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, neste domingo (14). Em publicação na rede social X, o líder ucraniano destacou que os dois discutiram temas centrais do conflito contra a Rússia, incluindo as raízes da guerra, as oportunidades diplomáticas em aberto e o posicionamento das nações parceiras.

Zelenski elogiou a postura do presidente norte-americano durante o diálogo, em especial sobre o início das hostilidades com Moscou. "Os comentários do presidente Trump foram absolutamente certeiros, particularmente em relação à nossa Crimeia", disse o líder da Ucrânia. "Tudo começou com a tomada da Crimeia pela Rússia. Se houvesse uma liderança forte naquela época, toda essa guerra simplesmente não teria acontecido."

O chefe de Estado ressaltou o desejo comum de seu país por uma resolução para o conflito e a importância do apoio de Washington "Todos os ucranianos têm um desejo para com o presidente Trump: que possamos finalmente alcançar a paz, e alcançar esse sucesso junto com os EUA e todos os nossos parceiros", concluiu Zelenski

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