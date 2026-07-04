Zelensky acusa Putin de mentir sobre avanço russo em Konstantynivka

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O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, acusou neste sábado o presidente da Rússia, Vladimir Putin, de mentir ao afirmar que as forças russas teriam capturado a cidade de Konstantynivka, na região do Donbass, leste do país.

"Às vésperas do Dia da Independência da América, Putin decidiu mentir para o mundo e para o presidente da América sobre a situação no front: ele afirma que os russos supostamente capturaram Konstantynivka no Donbass. Claro, isso é mentira - é apenas mais uma mentira russa para lançar alguma notícia", escreveu Zelensky em publicação feita no X. "Se Konstantynivka está agora sob controle da Rússia, então, provavelmente, Putin não terá problema em se encontrar comigo lá e encontrar soluções diplomáticas para finalmente encerrar a guerra. Mas, ainda assim, ele não cruzará a frente: a verdade difere muito das palavras de Putin", acrescentou.

Na mesma publicação, Zelensky disse ter conversado com o chanceler da Alemanha, Friedrich Merz, sobre a guerra e voltou a defender o envio de mísseis para os sistemas de defesa aérea "Patriot". Segundo ele, "a Rússia está fazendo sua aposta final em ataques de mísseis contra a Ucrânia" e "não tem mais opções para prolongar a guerra".

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