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GUERRA Zelensky condena ataques russos que resultaram em 4 mortes neste sábado (8) Quatro pessoas, incluindo uma criança, foram mortas durante os ataques feitos nesta madrugada à capital ucraniana

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, denunciou os últimos ataques feitos pela Rússia a Kiev, enquanto visitava a Sérvia, um dos poucos países europeus que mantém relações amigáveis com Moscou. Zelensky chegou a Belgrado nesta sexta-feira, 7, para sua primeira visita oficial à Sérvia.

Quatro pessoas, incluindo uma criança, foram mortas durante os ataques feitos nesta madrugada à capital ucraniana ao mesmo tempo em que forças miliares do país atingiram instalações petrolíferas russas.

Ao longo de coletiva de imprensa juntamente com o visitante Zelensky, o presidente sérvio, Aleksandar Vucic, descreveu a Ucrânia como uma "nação amiga" e disse que estava honrado em receber o líder ucraniano - a primeira visita de um presidente ucraniano em oito anos.

Os dois líderes discutiram os esforços de seus países para ingressar na União Europeia, laços bilaterais e maneiras de expandir a cooperação.

"A situação na Ucrânia é difícil", disse Zelensky, segundo o qual o ataque de mísseis na noite passada visava a infraestrutura do país.

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