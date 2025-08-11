Seg, 11 de Agosto

Conflito

Zelensky diz que Putin não planeja fim da guerra e que Rússia arma novas ofensivas militares

Segundo o líder ucraniano, não há qualquer indicação de que os russos tenham recebido sinais para se prepararem para uma situação pós-guerra

Presidente da Ucrânia, Volodymyr ZelenskyPresidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky - Foto: Sergei Supinsky/AFP

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou nesta segunda-feira (11) que seu homólogo russo, Vladimir Putin, definitivamente "não está se preparando para um cessar-fogo ou o fim da guerra" e que Moscou está armando novas ofensivas militares.
 

"Putin está determinado apenas a apresentar um encontro com os Estados Unidos como sua vitória pessoal e, em seguida, continuar agindo exatamente como antes, aplicando a mesma pressão sobre a Ucrânia", escreveu Zelensky na rede X.

Segundo o líder ucraniano, não há qualquer indicação de que os russos tenham recebido sinais para se prepararem para uma situação pós-guerra. "Pelo contrário, eles estão redistribuindo suas tropas e forças de maneiras que sugerem preparativos para novas operações ofensivas", acrescentou.

Zelensky ainda disse que continuará mantendo seus parceiros informados sobre a situação real no campo de batalha, na diplomacia e no planejamento de ações futuras da Rússia.
 

