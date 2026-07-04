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Guerra Zelensky: Rússia perdeu o Mar Negro após ações da Marinha ucraniana Presidente da Ucrânia afirma que operações navais enfraqueceram o controle russo no Mar Negro e mudaram o cenário estratégico da guerra

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, anunciou neste sábado, 4, a criação de uma nova Academia Naval em Odessa e afirmou que a Rússia "perdeu o Mar Negro", ao defender os avanços das forças navais ucranianas desde o início da guerra.

Em publicação na rede social X por ocasião do Dia da Marinha da Ucrânia, Zelensky afirmou que, "junto com os demais ramos das Forças de Defesa e Segurança da Ucrânia, a Marinha ucraniana alcançou o que muitos acreditavam ser impossível. A Rússia perdeu o Mar Negro".

Segundo o presidente ucraniano, as operações militares que sucederam a retomada da Ilha da Serpente (Zmiinyi), incluindo ações contra a frota russa, portos e forças de ocupação na Crimeia, demonstram que "a região do Mar Negro e a do Mar de Azov nunca será um lugar de paz e tranquilidade para a Rússia".

Zelensky também anunciou a criação de uma nova Academia Naval em Odessa. "Tomei uma decisão para o futuro das Forças Navais da Ucrânia e para o futuro de nossa Odessa: estabelecer uma nova e forte Academia Naval em Odessa", escreveu. "Temos capacidade para fazer isso acontecer e, mais importante, nossos cadetes e nossos jovens têm o desejo de servir e defender a Ucrânia."

Mais cedo, em outra publicação no X, o presidente informou ter iniciado uma viagem de trabalho à região de Odessa com uma reunião de coordenação com o comando da Marinha voltada à segurança do sul do país. Segundo Zelensky, o encontro tratou da resposta aos ataques russos com drones Shahed e mísseis, da defesa contra ameaças no mar, das operações de longo alcance e do fortalecimento das capacidades da força naval.

De acordo com o presidente, também foram discutidos o aumento do número de helicópteros para reforçar a defesa aérea da região e a ampliação das capacidades militares da Marinha, incluindo os sistemas de mísseis Neptune e Harpoon, sistemas não tripulados de nova geração e torpedos. "Durante a reunião, identificamos o que ainda é necessário para fortalecer ainda mais as capacidades de combate da Marinha", afirmou.

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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