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eleições 2026 Zema acusa Judiciário de favorecer PT e diz que processo não o intimida Ao defender sua gestão em Minas Gerais, Zema disse ter demonstrado que é possível fazer política sem favorecer familiares

O ex-governador de Minas Gerais e candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) acusou neste domingo o Judiciário de atuar para favorecer o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o PT na eleição.



Em entrevista coletiva após votar em Araxá (MG), ele afirmou que continuará fazendo denúncias e que não se intimida com o processo relacionado às suas declarações sobre o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes.

"O Judiciário claramente está sendo utilizado para que Lula e o PT tenham vantagem nessa eleição. Como eles não têm resultados bons para mostrar, estão tentando ganhar na canelada", afirmou.



Ao defender sua gestão em Minas Gerais, Zema disse ter demonstrado que é possível fazer política sem favorecer familiares. "Quero que me digam aqui um parente que indiquei. E olhe que tenho parentes talentosos", afirmou.



O presidenciável também declarou que ele e seus colegas de partido continuarão atuando independentemente do resultado das urnas. Também afirmou estar satisfeito com sua avaliação de que a possibilidade de Lula vencer em Minas está diminuindo. "Estou satisfeito que aqui em Minas a chance de Lula ganhar é cada vez menor", declarou.

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