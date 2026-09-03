Qui, 03 de Setembro

Ouça a Rádio 96.7FM Assine
Logo Folha de Pernambuco comemorativa de 25 anos
Leia o Jornalquinta03/09/2026
Edição Impressa
Logo Folha de Pernambuco
Eleições 2026

Zema afirma que Senado está 'acovardado' diante de crise no STF

Durante a sabatina transmitida pela Veja, o candidato estava usando uma camiseta preta com a inscrição "chega de intocáveis"

Reportar Erro
Romeu Zema (Novo), em entrevista à TV GloboRomeu Zema (Novo), em entrevista à TV Globo - Foto: TV Globo/Reprodução

Romeu Zema (Novo), nesta quinta-feira (3) afirmou, em sabatina transmitida pela Veja, que as "eleição é igual um cardápio", e os eleitores desconhecem o processo de votação. Ele estava respondendo a uma pergunta sobre as baixas intenções de voto na sua campanha.

Em seguida, Zema se usou de exemplo sobre a suposta ignorância brasileira em relação ao processo democrático. "Eu, por exemplo, fui em um hotel que estava sendo reformado, e os pedreiros não me reconheceram", afirmou.

Durante a entrevista, o candidato estava usando uma camiseta preta com a inscrição "chega de intocáveis". Era uma referência ao escândalo recente envolvendo o Supremo Tribunal Federal (STF) e o banco Master.

Sobre o caso, Zema afirmou que o Senado está "acovardado", e a República não faz as movimentações que deveria para investigar o escândalo.

Leia também

• Fim da escala 6x1: Alcolumbre diz que PEC deve ser votada apenas após as eleições

• Eleições/26, perfil atual do eleitorado brasileiro

• Trump elogia relação com Brasil, e diz que América do Sul está virando 'à direita' em eleições

Em outro segmento da entrevista, o candidato falou sobre economia e política internacional. Quando perguntado se ele temia uma intervenção norte-americana no Brasil, respondeu: "temos pelo menos 60 milhões de brasileiros vivendo sob tutela de facções do crime organizado muito mais do que uma intervenção".

Zema também afirmou que quer cooperar com outros países, e acha bem-vinda a intenção de Donald Trump de combater o crime organizado nas américas.

Por fim, ele relatou que, enquanto governador de Minas Gerais, sempre tratou possíveis parceiros econômicos de forma amigável, e que vê a resposta do estado brasileiro às tarifas de Trump como equivocada.

Zema afirmou, também, que o Brasil não tem "nenhuma afinidade" com os países do Brics, e que deveria sair do bloco.

Reportar Erro

Veja também

Newsletter