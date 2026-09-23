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Eleições 2026 Zema ataca condução da economia e diz que Lula é 'pai da pobreza' Zema também criticou o nível dos juros no País e afirmou que as taxas elevadas reduzem a renda disponível das famílias e retiram recursos da atividade econômica

O candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) criticou nesta quarta-feira (23) a condução da economia pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e afirmou que a manutenção da pobreza interessa ao petista. "Lula é pai da pobreza, interessa para ele que o Brasil continue pobre", disse durante o debate promovido pela Veja.

Zema também criticou o nível dos juros no País e afirmou que as taxas elevadas reduzem a renda disponível das famílias e retiram recursos da atividade econômica. Segundo ele, o efeito aparece no financiamento de bens como celulares, motos e carros e também no crédito consignado de aposentados.

"Taxa de juros elevada é taxa de juros que tira recurso da economia, faz as famílias ficarem apertadas e as empresas quebrarem. E é isso que nós temos vivido hoje no Brasil", afirmou.

O candidato classificou o cenário como de uma "economia doente que não cresce" e criticou o que classificou como populismo. Zema também comparou o desempenho brasileiro ao da Coreia. "Lá na década de 60, Brasil na frente da Coreia. Hoje a Coreia tem uma renda três vezes superior à do Brasil", disse.

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