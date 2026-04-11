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ELEIÇÕES 2026 Zema brinca em vídeo sobre convite para Flávio Bolsonaro ser seu vice Ex-governador de Minas Gerais aderiu a trend do "Será?" ao lado do pré-candidado à presidência Flavio Bolsonaro

O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), pré-candidato à presidência da República, publicou um vídeo em que brinca com a possibilidade de ser vice de Romeu Zema (Novo), ex-governador de Minas Gerais.

Na postagem deste sábado, 11, Zema aparece ao lado de Flávio, ambos com um copo de bebida na mão. "Pessoal, estou aqui com o Flávio fazendo um convite para ele ser o meu vice. O que vocês acham?", afirmou.

"Será?", respondeu Flávio, em referência a uma "trend" das redes sociais em que internautas questionam especulações sobre si mesmos, de forma descontraída, ao som da canção "La Isla Bonita", da cantora Madonna. Os dois brindam e dão risadas.

Flávio ainda não anunciou quem será o seu candidato, ou a sua candidata, à vice-presidência. Ele já afirmou que a senadora Tereza Cristina (PP-MS) é o seu "sonho de consumo" como vice-presidente.

Mais cedo, o senador comemorou por ter aparecido numericamente à frente do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em eventual segundo turno numa pesquisa Datafolha divulgada neste sábado, 11



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