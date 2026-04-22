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política Zema busca parlamentares e recebe apoio de Flávio após ser incluído em inquérito das fake news Ex-governador intensifica articulação em Brasília e endurece discurso contra o STF

O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) reuniu aliados nesta quarta-feira no Congresso e anunciou, em Brasília, a apresentação de um pedido de impeachment contra o ministro Gilmar Mendes, após ser incluído no inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal (STF). Zema também ganhou o apoio do senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que saiu em sua defesa do colega durante agenda em Mato Grosso.

Ao lado do deputado Cabo Gilberto Silva (PL-PB), Zema defendeu mudanças no funcionamento da Corte, como o fim de decisões monocráticas e a fixação de limite de idade para ministros.

Zema foi incluído no inquérito após pedido de Gilmar ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, em razão da publicação de um vídeo com críticas e sátiras a ministros do Supremo. O ex-governador reagiu publicamente, classificando a medida como “absurda” e voltando a divulgar o conteúdo nas redes sociais.

Em meio às especulações sobre a formação de chapa para 2026, Zema voltou a negar tratativas para ser vice. Em passagem por Brasília, afirmou que não há conversas nesse sentido e defendeu a multiplicidade de candidaturas da direita.

— Não houve pedido formal para ninguém ser vice. A direita terá bons candidatos e estará unida no segundo turno.

Apesar da negativa, o mineiro é citado nos bastidores como nome desejado por aliados da oposição. Durante a coletiva, Cabo Gilberto afirmou que Zema é o “vice dos sonhos” do bolsonarismo.

O tema foi reforçado pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), que, ao sair em defesa de Zema durante agenda de pré-campanha em Mato Grosso, também fez um aceno político ao ex-governador.

— Minha solidariedade ao Romeu Zema, que é mais uma vítima dessa militância no Judiciário — disse.

Flávio também afirmou ver tentativa de interferência eleitoral por parte da Corte. A crítica à Corte marcou uma mudança no comportamento do senador, que vinha evitando ataques ao Judiciário:

— Tentam nos enquadrar por opiniões e isso acaba desequilibrando a disputa eleitoral.

Flávio acena ao agro

As declarações ocorreram durante passagem do senador por Sinop, onde participou da Norte Show, feira do agronegócio. No evento, intensificou acenos ao setor, com promessas de retomar linhas de crédito do Plano Safra com juros mais baixos e menos burocracia, além de defender um ambiente de negócios mais favorável à produção.

De camiseta com o slogan “o agro é top”, Flávio fez um gesto típico de campanha, tentando reforçar identificação com um eleitorado que, até pouco tempo, era visto como naturalmente alinhado ao bolsonarismo.

Como noticiou o GLOBO, esse cenário, porém, mudou com a entrada de Ronaldo Caiado na disputa. Com histórico no setor e boa relação com produtores, Caiado passou a dividir esse espaço e freou uma adesão que aliados de Flávio davam como certa.

A agenda no estado também teve um componente simbólico claro: a realização da primeira motociata da pré-campanha, resgatando uma marca forte de Jair Bolsonaro. O senador chegou ao estado por volta das 15h e seguiu até o evento acompanhado por apoiadores.

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