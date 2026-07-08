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ELEIÇÕES 2026

Zema cita empresário Geraldo Rufino como possível nome à vaga de vice

Ex-governador diz que conversas são feitas por direção do partido

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O ex-governador de Minas Gerais, Romeu ZemaO ex-governador de Minas Gerais, Romeu Zema - Foto: Arthur Botelho/Folha de Pernambuco

O pré-candidato do Novo à Presidência, Romeu Zema, disse nesta terça-feira, em Brasília, que o empresário Geraldo Rufino pode ser o escolhido para compor sua chapa como vice.  

Apesar de ressaltar que a decisão virá após avaliação do comando de seu partido, Zema adiantou que já houve conversas com o empresário.

Rufino fundou a JR Diesel, empresa de reciclagem de caminhões. Palestrante, manteve diálogo com Zema enquanto ele era governador de Minas Gerais. 

— É um dos que está sendo considerado. Eu já encontrei com ele muitas vezes enquanto eu era governador, indo a São Paulo eventualmente. Nós temos muita afinidade, até porque ele é mineiro, de uma cidade vizinha à minha.

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Questionado se empresário aceitava a empreitada, Zema respondeu que sim.

— Sim, (ele disse que aceitava). Parece que está tudo bem encaminhado. Mas depende do partido também. 

O ex-governador alegou que legendas sem candidato a presidente ainda dialogam com o Novo, embora não tenha citado as siglas.

— Eu e o presidente do partido estamos conversando com diversos outros partidos. Muitos ainda não têm nenhum candidato a presidente, não estão apoiando ninguém, então as conversas estão em andamento. Vai ser alguém com ficha limpa, alguém que não tenha o rabo preso para nós podermos continuar questionando os intocáveis aqui de Brasília.

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