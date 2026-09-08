A- A+

POLÍCIA FEDERAL Zema comemora pedido do Novo que embasou decisão de Mendonça sobre diretor-geral da PF "Seguiremos firmes contra os intocáveis", escreveu o candidato do Novo à Presidência

O candidato do Novo à Presidência, Romeu Zema, comemorou nesta terça-feira, 8, a decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça de afastar o diretor-geral da Polícia Federal (PF), Andrei Rodrigues.

A determinação ocorreu a partir de um pedido apresentado pelo Novo, em 2 de setembro.

"Conseguimos o afastamento do Chefe da PF. André Mendonça acaba de afastar o Andrei Rodrigues do Comando da PF. A decisão foi tomada com base no pedido do Partido Novo, após um relatório de 200 páginas encontrar menções ao Andrei no celular do Vorcaro. Enquanto muitos falam, a gente faz. E seguiremos firmes contra os intocáveis. CHEGA DE INTOCÁVEIS!", escreveu Zema, em seu perfil no X.

Veja também