BRASIL Zema confirma ida ao evento do 8 de Janeiro organizado por Lula Governador de Minas Gerais decidiu sua ida em cima da hora; outros chefes do Executivo estaduais que apoiaram Jair Bolsonaro nas eleições de 2022 não estarão presentes

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), confirmou sua presença do ato do dia 8 de janeiro, que ocorre em Brasília nesta segunda-feira (8).



Após dias sem dar certeza se poderia ou não estar na solenidade, sua assessoria confirmou ao Globo que o chefe do Executivo mineiro participará do evento "Democracia Inabalada". O governador é o único confirmado entre os que declararam apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) nas eleições de 2022.

Entre os governadores do Sul e do Sudeste, Zema se soma a Eduardo Leite (PSDB), do Rio Grande do Sul, como os representantes. Isto porque Tarcísio de Freitas (São Paulo), Jorginho Mello (Santa Catarina), Cláudio Castro (Rio de Janeiro) e Romeu Zema (Minas Gerais) alegaram férias, viagens e “compromissos já agendados” como justificativa para suas ausências.

Segundo as assessorias, Tarcísio estará na Europa, Jorginho disse não ter recebido oficialmente o convite. Já Castro, tem uma reunião de secretariado marcada para esta segunda-feira na capital carioca.





Segundo Lula, o ato Democracia Inabalada tem o objetivo de “lembrar o povo que houve uma tentativa de golpe, que foi debelado pela democracia deste país”. O presidente convidou os governadores, parlamentares, empresários e magistrados para participarem da solenidade. Nomes como os presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco, e da Câmara, Arthur Lira, estarão presentes.

Governadores que estarão ausentes:

Tarcísio de Freitas (São Paulo)

Jorginho Mello (Santa Catarina)

Ratinho Júnior (Paraná)

Ibaneis Rocha (Distrito Federal)

Ronaldo Caiado (Goiás)

Cláudio Castro (Rio de Janeiro)

Gladson Cameli (Acre)

Mauro Mendes (Mato Grosso)

Antonio Denarium (Roraima)

Paulo Dantas (Alagoas)

Eduardo Riedel (Mato Grosso do Sul)

