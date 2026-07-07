A- A+

Planalto Zema defende que Tarcísio seria uma candidatura 'viável' ao Planalto Em evento com o mercado financeiro, mineiro também afirmou que Jair Bolsonaro o incentivou a se lançar à Presidência

O pré-candidato à Presidência Romeu Zema (Novo) disse nesta terça-feira que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), poderia ter uma postulação “extremamente viável” ao Planalto. A declaração ocorreu durante evento voltado ao mercado financeiro, na capital paulista, quando o mineiro foi questionado sobre o capital político e como ampliar a base de apoio além do estado que governou.

— O Brasil poderia ter (uma candidatura) extremamente viável hoje e sem nenhuma rejeição maior. Você vê, o governador Tarcísio governou muito bem como governador e como ministro. Por questões familiares etc., colocaram ele no segundo plano e, com isso, a direita perdeu no Brasil — disse Zema.

Após ensaiar uma candidatura à Presidência, Tarcísio optou por permanecer no Executivo paulista para disputar reeleição. O paulista não conseguiu apoio no núcleo bolsonarista, que preferiu lançar o senador Flávio Bolsonaro (PL) ao Planalto.

O mineiro também afirmou que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) o incentivou a lançar candidatura ao Planalto. Para Zema, a presença de mais de um nome da direita na disputa pela Presidência no primeiro turno não significa divisão do campo político.

— Alguém concluir que a direita está dividida. Não está, pelo contrário, fortalece a direita. Quanto mais candidatos à direita tiver, melhor. Inclusive, eu tive com Bolsonaro antes de lançar e ele falou: "Vai em frente, melhor para a direita".

Veja também