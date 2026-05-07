Zema diz que, ao contrário de Flávio Bolsonaro, 'não tem rabo preso com ninguém'
"Eu tenho questionado, criticado muito o Supremo. Me parece que tem muita gente do PL que tem restrição a essas críticas, porque tem coisas pendentes lá, afirmou o pré-candidato da presidência
Pré-candidato à Presidência da República pelo Novo, Romeu Zema, ex-governador de Minas Gerais, busca se distanciar de uma associação com o senador Flávio Bolsonaro, que disputará o Planalto pelo PL. Em um evento com empresários no Rio de Janeiro na manhã desta quinta-feira, 7, o mineiro reforçou as diferenças e afirmou que "ao contrário de Flávio Bolsonaro", ele "não tem rabo preso com ninguém".
"Eu tenho questionado, criticado muito o Supremo. Me parece que tem muita gente do PL que tem restrição a essas críticas, porque tem coisas pendentes lá no Supremo. Eu e os parlamentares do Partido Novo não temos o rabo preso com ninguém. Nós somos um partido pequeno, mas um partido coerente, diferenciado, de quem tem ficha limpa", afirmou Zema.
Leia também
• Tarcísio rebate Haddad após crítica à política fiscal de São Paulo: 'Quebrou o Brasil'
• Presidente do Panamá diz que detenção de embarcações em portos chineses é medida política
• Governadora do Distrito Federal sobre reunião com Lula: 'Não posso viver de lacração política'
Questionado se desistiria da candidatura ao Planalto para apoiar Flávio Bolsonaro, o ex-governador de Minas evitou uma resposta definitiva, disse que ainda é "desconhecido para boa parte dos brasileiros" e que esse quadro tende a ser alterado às vésperas da eleição.
"Sou desconhecido ainda para boa parte dos brasileiros, mas a medida que eu estiver andando o Brasil, mostrando as propostas que eu tenho, tenho certeza de que esse quadro tende a ser alterado. Eu sou uma alternativa à polarização", disse.