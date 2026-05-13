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Vorcaro e Flávio Zema diz que contato de Flávio Bolsonaro com Vorcaro é 'um tapa na cara do Brasil' O partido Missão anunciou que irá levar o caso à Justiça Eleitoral

O ex-governador de Minas Gerais e pré-candidato à Presidência da República Romeu Zema (Novo) criticou o adversário na disputa presidencial Flávio Bolsonaro (PL) após o site Intercept publicar áudios nos quais o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro pede a Daniel Vorcaro, do Banco Master, por dinheiro para completar um filme sobre a história do pai. A existência da conversa entre Flávio e Vorcaro foi confirmada pelo GLOBO.

— Flávio Bolsonaro, ouvir você cobrando dinheiro do vorcaro é imperdoável. É um tapa na cara dos brasileiros de bem. Não adianta nada criticar as práticas de Lula e do PT e fazer a mesma coisa. É preciso ter credibilidade para mudar o Brasil — disse Zema em uma gravação nas redes sociais.

Já o partido Missão anunciou que irá levar o caso à Justiça Eleitoral. Além dessa ação, um pedido de cassação será feito pelo partido ao Conselho de Ética do Senado. Na representação ao Ministério Público Eleitoral, o Missão solicita que o órgão apure o "uso de dinheiro sujo em um filme que seria lançado em período eleitoral (11 de setembro) para promover o candidato e sua família".

Segundo o Missão, Flávio Bolsonaro não tem "condição moral de permanecer no Senado ou de ser candidato a Presidente do Brasil". Único deputado federal do partido, Kim Kataguiri publicou um vídeo nas redes sobre a conversa vazada entre o senador e o banqueiro.

VORCARO PAGA PRA FLÁVIO BOLSONARO FAZER FILME!



Áudios e mensagens vazadas mostram o senador Flávio Bolsonaro cobrando de Daniel Vorcaro, banqueiro envolvido no escândalo do Banco Master, dezenas de milhões de reais para financiar a produção de um filme sobre Jair Bolsonaro.



Nas… pic.twitter.com/lAhjHTZSW9 — Kim Kataguiri (@KimKataguiri) May 13, 2026

— Áudios vazados mostram inclusive que o Flávio Bolsonaro cobrava o Daniel Vorcaro e demonstrava solidariedade em relação a sua prisão (...) A gente sempre aviso que o Flávio Bolsonaro não pedia a prisão de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli que ele estava também envolvido — diz Kataguiri, citando também a operação da PF que mirou o senador Ciro Nogueira, aliado de Flávio.

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